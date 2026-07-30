Callao: Joven de 18 años es atacado a balazos al costado de un centro educativo

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un joven de 18 años fue baleado por presuntos sicarios en motocicleta en la urbanización Previ, en el Callao. La víctima recibió cuatro disparos y quedó herida en la vía pública, cerca de la institución educativa Carlos Phillips y otro colegio cercano.

Ataque ocurrió durante la noche

El ataque ocurrió, cuando vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar varios disparos cerca del óvalo Previ. Tras la llegada de los agentes, el joven fue encontrado herido y trasladado a un centro médico para recibir atención especializada.

La víctima fue identificada como Yareth Alexander Crisóstomo Ferrel, quien permanece internado en el hospital Negreiros bajo diagnóstico reservado tras resultar herido durante el ataque armado registrado en el Callao.

En tanto, la Policía Nacional continúa con las investigaciones del caso y no descarta que el ataque esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas, debido a la modalidad en la que fue cometido.

Detalles del ataque armado

El joven recibió cuatro impactos de bala durante el ataque registrado en la urbanización Previ. Según la información policial, dos proyectiles alcanzaron la zona del pecho, mientras que los otros dos impactaron en el brazo izquierdo y la mano derecha.

Luego de escuchar los disparos, los vecinos alertaron a las autoridades, que desplegaron un operativo de búsqueda en el sector. Los agentes activaron un plan cerco y ubicaron al herido en la calle Las Avellanas, donde fue auxiliado y trasladado en un patrullero de la comisaría de Bocanegra.

El joven fue trasladado de emergencia al hospital Luis Negreiros Vega, donde permanece bajo evaluación médica para determinar su evolución. Hasta el momento, las autoridades no han reportado la detención de los responsables ni han identificado a los presuntos atacantes.

El ataque causó preocupación entre los residentes de la zona, debido a que ocurrió en un sector cercano a centros educativos. El hecho se registró a pocos metros del colegio Carlos Phillips.

Cámaras serán claves en la investigación

Los registros de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona serán fundamentales para reconstruir el ataque, determinar cómo ocurrió e identificar el recorrido que realizaron los presuntos responsables.

Los investigadores analizan si los atacantes actuaron tras seguir previamente a la víctima o si llegaron directamente al lugar. Además, las imágenes podrían permitir identificar la motocicleta usada durante la fuga.

Tras ello, el joven continúa recibiendo atención médica mientras la Policía Nacional busca identificar a los responsables del ataque a balazos ocurrido cerca de un centro educativo en el Callao. Las autoridades esperan que las evidencias recopiladas permitan esclarecer el caso.