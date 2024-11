¡Terrible! Adolescente provocó accidente tras CHOCAR camioneta en Trujillo: "¡Mi papá me va a matar!"

08/11/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo accidente automovilístico fue protagonizado por un adolescente en Trujillo. Además de no contar con experiencia, el menor de edad manejó sin permiso el vehículo de su padre, causando que este choque contra otro auto. Tras lo ocurrido, entró en pánico, mencionando retiradamente que recibiría una fuerte sanción por parte de su progenitor.

Menor choca auto y entra en pánico

Conforme a un video registrado por cámaras de seguridad, el hecho ocurrió el último jueves 7 de noviembre, cuando el menor, cuya identidad no fue reconocida, perdió el control en su intento por conducir la camioneta de su padre. En consecuencia, impactó fuertemente contra otro vehículo, ocasionando a su vez que un árbol fuera derribado.

Ante tal circunstancia, vecinos de la urbanización Los Cedros, lugar donde se desarrolló el accidente, se mostraron alertados por el fuerte ruido que provocó la colisión. Por su parte, el adolescente, quien iba acompañado de su perro, salió ileso del agravio; no obstante, descendió del vehículo con mucha desesperación.

" Mi papá me va matar ", repitió entre lágrimas, debido a que era consiente del castigo que podría recibir tras su imprudencia. Los vecinos, conmovidos por este suceso, intentaron tranquilizarlo. "Estaba un poco asustado el niño, llegaron sus familiares para ver como estaba él", mencionó una testigo

En el momento que ocurrió el choque, no habían transeúntes, por lo que nadie resultó lastimado. A su vez, el can no resultó afectado. No obstante, el padre del menor asumirá los daños ocasionados, debido a que llegó a un acuerdo con el dueño del otro vehículo. Ambas partes prefirieron evitar acciones legales, a fin de no generar más angustia en el menor.

Otro choque ocasionado en menos de 24 horas

Una nueva tragedia se reportó en la vía auxiliar de la Panamericana Sur. Según los primeros reportes, el hecho ocurrió esta madrugada, a la altura del kilómetro 7, cuando un hombre conducía su vehículo de norte a sur y, al tratar de ingresar a la vía auxiliar, terminó despistándose y chocando contra una estructura.

Debido al siniestro, el auto quedó destrozado en la parte del parachoques. Asimismo, las lunas se rompieron y también se halló rastros de sangre en el interior de la unidad, debido a que el chofer quedó gravemente herido. De inmediato, el sujeto fue trasladado a un hospital cercano, a fin de que sea atendido en emergencias.

De esta manera que un nuevo accidente automovilístico fue protagonizado por un adolescente, en su intento de manejar la camioneta de su padre en Trujillo.