Hijo impide que ladrón atente contra la vida de su padre en restaurante en Barranca

En la cuidad de Barranca, un frustrado ataque impidió que la vida de un empresario y padre de familia se vea interrumpida. Su hijo se percató que un criminal se dirigía a atacar con un arma a su progenitor lo que generó una rápida reacción con la cual salvó la vida de su padre.

Hijo frustra ataque contra su padre

Un hijo salvó la vida de su padre tras percatarse de la llegada de un criminal hacia el restaurante en el que trabajan. El acto quedó registrado en la cámara de videovigilancia del establecimiento que grabó las rápida reacción del joven.

Se observa que tanto el padre de familia y otros acompañantes, se encontraban reunidos en el mostrador del restaurante Malabú en donde el hijo atendía. En medio de la conversación, un criminal se acerca directamente contra la familia y saca un arma apuntando en contra del hombre adulto quien sería un empresario.

Con la intención de atentar contra su vida, el sujeto apuntó directamente contra la cabeza del hombre; mas el criminal no se percató que el hijo ya había notado su presencia desde antes y con una rápida reacción le lanzó un objeto que perturbó al delincuente.

La rápida reacción hizo que el ataque se vea frustrado y el criminal no tenga mayor opción que huir del restaurante. Antes de su huida el criminal disparó al aire en reiteradas ocasiones y escapó. Tanto el padre de familia como el hijo quedaron alertas ante su huida.

Los otros comensales presenciaron el fallido atentado, el cual da a entender, nuevamente, el nivel de peligrosidad en el que constantemente se vive en el país.

Los agentes de la Policía Nacional del Perú se encuentran a tanto del caso y continúan las investigaciones para identificar al criminal quien ingresó al local portando un casco para evitar ser identificado.

Miembros de organización criminal capturados en Barranca

Recientemente tres presuntos miembros de la organización criminal 'Los Pulpos' fueron capturados en Barranca tras un operativo junto al FBI y la Policía chilena. Los detenidos son solicitados por la justicia en Chile y contaban con notificación roja de Interpol.

Los detenidos fueron identificados como Eduardo Jean Pierre Ruiz Amaya (28), alias "Chuy", su pareja Valerie Antonella Hurtado Guerra (25), y Andy Junior Guerra Chávez (29), alias "Trujillano".

El hecho dio a conocer el alcance del crimen que azota la ciudad de Barranca. Ello, luego que un hijo salve la vida de su padre al frustrar un ataque armado.