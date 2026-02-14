RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
En estado de descomposición

Delfines fueron hallados sin vida en playa de Colán: Especialistas realizaron diligencias

Especialistas del Imarpe realizaron las diligencias correspondientes y exhortaron a la población a no acercarse ni manipular animales marinos varados, debido a que representan riesgos sanitarios.

14/02/2026

Dos ejemplares de delfín común, denominados "Delphinus delphis" fueron hallados en las orillas de la playa de Colán, ubicada en la provincia de Paita, en la región Piura. Según se conoció, miembros del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) asistieron hasta la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Especialistas acudieron a playa para diligencias

Mediante su cuenta oficial de "'X", antes Twitter, el organismo técnico especializado del Ministerio de la Producción (PRODUCE) realizó una publicación en donde informó sobre este hecho reportado el viernes 13 de febrero en la mencionada región.

"Especialistas del IMARPE Paita registraron el 13 de febrero de 2026 en la playa de Colán, Piura, el varamiento de dos ejemplares de delfín común 𝘋𝘦𝘭𝘱𝘩𝘪𝘯𝘶𝘴 𝘥𝘦𝘭𝘱𝘩𝘪𝘴 ", escribieron el último viernes.

Es así que, los especialistas del Imarpe con sede en Paita asistieron hasta la playa de Colán en donde se hallaron a las dos ejemplares de dicho animal marino. Al respecto, informaron que el primer ejemplar de 1.98 m de longitud, fue hallado en estado de descomposición.

Pese al estado avanzado en que se encontraba el delfín, los especialistas pudieron observar impresiones de marcas de redes en la piel, estas se hallaron principalmente en la zona posterior del cuerpo. Además, el animal tenía un corte completo de la aleta caudal. 

Ante estos indicios, se pudo presumir que el hecho estaría relacionado a interacción con actividades antropogénicas. Por otro lado, el segundo individuo, de 2.4 metros, fue encontrado en proceso de estado esquelético, con exposición parcial de estructuras óseas como aletas, hocico y parte posterior de cuerpo. Los expertos señalaron que en este caso, por el estado de descomposición, no fue posible observar lesiones externas, a diferencia del primer caso.

Cabe mencionar que, el Imarpe hizo un llamado a la ciudadanía y recordó que de observar un hecho como este, no se deben acercar ni manipular a los animales marinos varados. Esta precisión se realiza debido a que estos animales pueden presentar riesgos sanitarios, por lo que se recomendó mantener distancia, dar aviso a las autoridades correspondientes y permitir la intervención de los mismos.

Dato

De ser testigo de un varamiento de delfines, ballenas o marsopas, se recomienda reportar de inmediato a las autoridades llamado al número de WhatsApp: 975 345 546. Pueden enviar fotografías o videos del hallazgo, así como la ubicación exacta del suceso.

En conclusión, especialistas de Imarpe realizaron las diligencias correspondientes luego de haber reportado el varamiento de dos ejemplares de delfín común en la playa de Colán, en Piura.

