Accidente en Puno: Árbol de Yunza cae encima de mujer y se SALVA de morir tras sufrir fractura

En las últimas horas, las celebraciones de la tradicional festividad de la Yunza en la ciudad de Juliaca, resultaron en un grave accidente que pudo tener consecuencias fatales. En pleno festejo, un árbol decorado cayó estrepitosamente y alcanzó a una mujer, fracturándole la pierna.

El hecho ocurrió este sábado 14 de febrero por la tarde en el distrito de San Miguel, en la región Puno, en plena época de carnavales y en el preciso Día de San Valentín. Al ver que el árbol de Yunza se inclinaba, los participantes salieron corriendo despavoridos, pero la mujer afectada no pudo escapar.

Afortunadamente, la participante se salvó de la muerte. Vecinos del sector acudieron de inmediato para brindarle auxilio y, posteriormente, fue trasladada de emergencia a un hospital de la zona, donde viene recibiendo atención médica especializada.

#Reporte Mujer salva de morir tras caída de árbol en típica 'Yunzada' en San Miguel, Juliaca. La mujer sufrió una fractura en la pierna. pic.twitter.com/wd427iT5T4 — Roger García (@RogerAderly) February 15, 2026

San Valentín: Violenta pelea a golpes en carnavales en Lurín desata CAOS

Lo que debía ser una jornada de diversión por el Día del Amor y la Amistad, terminó en una violenta escena. Este sábado 14 de febrero, en plena celebración de carnavales por San Valentín, un grupo de vecinos de Lurín terminaron a los golpes.

El hecho ocurrió en la Plaza de Lurín, frente a la municipalidad y la comisaría del distrito, antes del comienzo de la misa y procesión. La gresca congregó a hombres y mujeres de todas las edades, la mayoría de ellas bañada en pintura y con ropa mojada, atacándose a puño limpio.

En el video, rápidamente viralizado en redes sociales, se observó como tanto agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) como de la Municipalidad de Lima intentaban intervenir en la pelea callejera para intentar separar a los ribeños, sin éxito.

La pelea duró hasta tempranas horas de la noche, por lo que solicitaron presencia inmediata de las autoridades para controlar la situación y evitar que el conflicto pase a mayores.

Una verdadera historia de amor se vivió en el Hospital Rebagliati donde Rafael Rivera Valencia decidió desprenderse de uno de sus órganos vitales para salvar la vida de Edelmira Reyes Canahualpa, su esposa por más de 30 años.

Ambos se conocieron cuando eran adolescentes en Villa El Salvador y luego se consolidaron como pareja con el correr del tiempo. Producto de su amor tienen dos hijos: uno de 33 y otro de 19 años.

