Adulto mayor fallece junto a su perrito y alpacas en Ayacucho: ¡Lamentable! Fueron impactados por un rayo

Un lamentable suceso ha enlutado al sector a la región de Ayacucho. Un adulto mayor perdió la vida luego de que un rayo lo impactó mientras se encontraba junto a su mascota y alpacas en el campo. Según se conoció, la zona viene siendo afectada en los últimos días por fuertes lluvias.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo a información brindada por medios locales, el suceso ocurrió entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de febrero; ello mientras se registraba una tormenta eléctrica. El adulto mayor fue identificado como Melchor Huaccalsayco.

Según se conoció, el anciano se encontraba realizando labores de pastoreo, como de costumbre, en un capo del sector de Pampamarca, en el distrito de Puquio, provincia de Lucanas, región Ayacucho. El adulto mayor se encontraba acompañado de su perrito, quien también perdió la vida producto de la tormenta.

Los pobladores brindaron su testimonio e indicaron que, la descarga eléctrica cayó de forma fulminante en la zona, causándole la muerte instantánea. En todo momento, se encontró su mascota que lo acompañaba en su jornada, así como varias de sus alpacas que, eran el principal sustento económico de la familia de Melchor Huaccalsayco.

Adulto mayor habría intentado refugiarse

Cabe mencionar que, las autoridades presumen que la víctima habría intentado refugiarse junto a una piedra de gran tamaño, ello para protegerse de la tormenta, al ver su intensidad, se habría asustado. Esto no pudo evitar que todos pierdan la vida.

Fueron los propios comuneros y guardaparques que transitaban por la zona los que encontraron los cuerpos y, rápidamente los trasladaron hasta su comunidad. Ya en el lugar, el adulto mayor recibió cristiana sepultura; su familia y vecinos se mostraron afectados ante este lamentable deceso.

De esta manera, el fallecimiento de Melchor Huaccalsayco ha causado gran lamento entre los pobladores del sector Pampamarca, en Ayacucho. El adulto mayor partió junto a su perrito que lo acompañaba a realizar labores de pastoreo.