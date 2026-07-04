Gobierno prorroga estado de emergencia en distritos de Piura para hacer frente a la criminalidad

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Gobierno prorroga el estado de emergencia en diversos distritos y provincias de Piura para hacer frente a la criminalidad. Conoce desde cuándo rige la medida y las zonas exactas donde será aplicada.

Estado de emergencia en Piura por 60 días: ¿En qué distritos?

El Gobierno de José María Balcázar oficializó este sábado 4 de julio la prórroga del estado de emergencia por 60 días calendario en diversos distritos y provincias de la región Piura, con el objetivo de ejecutar acciones que permitan fortalecer la lucha contra la criminalidad y otras situaciones de violencia.

La medida fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 101-2026-PCM, publicada en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, donde se detalla que la prórroga no abarca a toda la región del norte del país, sino que se concentra en estas jurisdicciones:

En los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre, Catacaos, Sullana y Bellavista; así como en las provincias de Paita y Talara.

Asimismo, en el documento oficial se precisa que la ampliación del estado de emergencia se aplicará desde el 6 de julio del 2026 donde la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, y determinará las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Gobierno oficializó prórroga: ¿Qué medidas se ejecutarán?

El Decreto Supremo N° 101-2026-PCM también señala que la prórroga del estado de emergencia se aplica lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión, y la libertad y seguridad personales.

En cuanto a la vida social y cultural de las provincias afectadas, el gobierno ha establecido pautas claras para esos 60 días calendario de la prórroga:

Las actividades religiosas, culturales, deportivas o recreativas de carácter masivo y público podrán desarrollarse con normalidad siempre que cuenten con el permiso previo de las autoridades competentes.

culturales, deportivas o recreativas de podrán desarrollarse con normalidad siempre que cuenten con el permiso previo de las autoridades competentes. Eventos que no tengan carácter masivo: Podrán desarrollarse libremente, sin necesidad de trámites administrativos adicionales, permitiendo así cierta normalidad en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Prorrogan estado de emergencia en diversos distritos de Piura.

Finalmente, se detalla que el Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y el Ministro de Economía y Finanzas. Además, lleva la firma del presidente de la República, José María Balcázar.

Con esta prórroga del estado de emergencia en diversos distritos y provincias de Piura, el Gobierno busca fortalecer su lucha contra la criminalidad para devolver la tranquilidad a los ciudadanos.