18/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un taxista fue asesinado a balazos mientras se encontraba dentro de su vehículo en la calle Antenor Ortega, en el distrito de El Porvenir, en Trujillo. El crimen ocurrió luego de que sujetos armados interceptaran al conductor y dispararan en reiteradas oportunidades, provocando su muerte y generando alarma entre los vecinos.

De acuerdo con los primeros reportes, los atacantes llegaron hasta el lugar y abrieron fuego directamente contra el trabajador del volante, quien permanecía al interior de su automóvil. Los múltiples disparos lo dejaron gravemente herido, sin posibilidades de sobrevivir. Tras el ataque, los responsables huyeron, mientras la escena causaba conmoción entre los residentes.

Investigación en curso

El asesinato ocurrió en plena vía pública y volvió a encender las alarmas por la inseguridad ciudadana que afecta a la provincia de Trujillo. Los vecinos de la zona fueron testigos de este nuevo episodio de violencia que evidencia la preocupación de la población ante los constantes hechos criminales registrados en la jurisdicción.

Hasta el momento, no se han esclarecido las circunstancias en las que se produjo el atentado ni los posibles móviles detrás del asesinato. Tampoco se ha informado sobre la identidad de los sujetos que perpetraron el ataque, por lo que se espera que las investigaciones permitan reconstruir lo sucedido.

Las autoridades policiales deberán realizar las diligencias correspondientes para recoger evidencias e iniciar las investigaciones que permitan identificar y capturar a los responsables. Entretanto, la población de El Porvenir exige mayor seguridad y acciones concretas para enfrentar la criminalidad que golpea a este distrito trujillano.

🔴🔵 Trujillo: asesinan a balazos a taxista cuando se encontraba dentro de su vehículo 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGPpY5 https://t.co/XFPgxd1nuq November 18, 2026

Hecho similar

Hace unos días se produjo una balacera en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, que dejó como resultado una persona fallecida. Además, el ataque dejó a un herido, por lo que fue trasladado a un centro de salud de emergencia para atender sus heridas.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 7 de la noche de ayer en una vivienda de la cuadra 17 de la avenida Sánchez Carrión. Sujetos desconocidos irrumpieron de forma violenta y abrieron fuego en sendas ocasiones, acabando con la vida de un ciudadano identificado como Segundo David Rojas Valverde (48), alias 'Pato Cabezón'.

Otra persona que se encontraba en el interior del inmueble, y de quien se desconoce su identidad, también recibió los impactos de bala, aunque logró sobrevivir, siendo trasladada a una clínica local por sus familiares. Trascendió que el fallecido sería integrante de la banda criminal 'Los Pulpos'.

Hasta el lugar del hecho llegaron efectivos de la Policía Nacional para iniciar con las diligencias y determinar los motivos del ataque. Estas también servirán para dar con el paradero de los responsables de este crimen.