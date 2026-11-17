17/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López decidió incursionar en el negocio navideño con el lanzamiento de su propia marca de panetones, pero la presentación no pasó desapercibida. La aún esposa de Christian Cueva aprovechó la ocasión para lanzar varias indirectas contra Pamela Franco, actual pareja del futbolista, quien también cuenta con un emprendimiento de estos productos.

Pamela López presenta su panetón 'KittyPam'

La trujillana presentó oficialmente 'Kitty Pam', su nueva propuesta comercial, cuyas cajas llevan una fotografía suya y contienen un panetón de 900 gramos. Sin embargo, un detalle particular de su empaque llamó la atención, pues destaca que el producto no contiene bromato artificial, característica que utilizó para hacer comentarios sobre su calidad.

"Así es, el verdadero panetón natural, riquichichichísimo, sin bromato artificial. Ya sabes", dijo entre risas.

Durante el encuentro con la prensa, Pamela López promocionó su emprendimiento con una sonrisa y algunos gestos que evidenciaron su intención de marcar distancia con el negocio de la cantante. Además, resaltó las características de su producto y lo presentó como una alternativa natural para compartir durante las celebraciones navideñas.

Las indirectas continuaron cuando un periodista le preguntó si tenía pensado vender sus panetones o repartirlos como obsequio, tal como habría hecho Pamela Franco recientemente. Ante la consulta, la influencer respondió con ironía y dejó en claro que su intención era comercializar las unidades para obtener ganancias.

Pamela Franco demanda a Pamela López

Pamela Franco se pronunció públicamente en medio de la denuncia que sigue contra Pamela López por presunto maltrato psicológico y explicó los motivos que la llevaron a acudir a las autoridades. La cantante de cumbia defendió su decisión de tomar acciones legales y dejó en claro que su intención no es impedir las críticas, sino poner límites a los comentarios que considera ofensivos.

La intérprete de 'Dile la verdad' abordó la controversia y sostuvo que respeta la libertad de expresión, tanto de los usuarios de redes sociales como de las figuras públicas. Sin embargo, consideró que este derecho no debería utilizarse como justificación para recurrir a insultos o expresiones que puedan denigrar a otras personas.

En ese sentido, Pamela Franco explicó que los calificativos que Pamela López habría empleado en medios de comunicación y plataformas digitales fueron determinantes para presentar la denuncia. La cantante precisó que no pretende silenciar a quienes tienen una opinión diferente sobre ella, pero considera necesario establecer límites cuando los comentarios, desde su perspectiva, sobrepasan el respeto que debe existir entre las personas.

De esta manera, Pamela López convirtió el lanzamiento de 'Kitty Pam' en una nueva oportunidad para enviarle mensajes a la pareja de Christian Cueva. Su incursión en el negocio de los panetones no solo marca una nueva apuesta comercial, sino que también suma otro episodio a los enfrentamientos entre ambas figuras.