18/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante Susana Alvarado decidió romper su silencio frente a los constantes cuestionamientos que recibe en redes sociales por su apariencia física. La integrante de Corazón Serrano utilizó sus plataformas digitales para expresar su incomodidad ante los comentarios de usuarios que opinan sobre sus cambios de peso y su imagen.

A través de su cuenta oficial de TikTok, la artista de 28 años compartió un video en el que recreó algunas de las observaciones que suele encontrar en sus publicaciones. En ellas, distintos internautas hacen referencia a su figura, cuestionando tanto un supuesto aumento de peso como una aparente pérdida de kilos.

"Oye, como que te estás subiendo de peso, como te estás bajando mucho, ¿no? Ya no bajes tanto", dijo a modo de burla replicando los comentarios que muchos le hacen en redes sociales.

La situación habría terminado por cansar a la intérprete, quien decidió no quedarse callada y respondió con evidente fastidio a quienes constantemente comentan sobre su cuerpo. "Ya pues, no J..." , expresó la cantante con evidente molestia.

Susana Alvarado recibe respaldo de sus seguidores

La reacción de la vocalista de Corazón Serrano no pasó desapercibida y rápidamente generó respuestas entre sus seguidores. Varios usuarios respaldaron su decisión de poner límites a los cuestionamientos y criticaron que algunas personas se sientan con derecho a opinar sobre la apariencia de los demás.

Asimismo, otros internautas aprovecharon la publicación para dedicarle mensajes de aliento y recordarle la importancia de priorizar su bienestar. Así, la pareja del conductor Paco Bazán recibió numerosas muestras de cariño tras mostrar su molestia frente a una situación que, según evidenció, se repite desde hace varios meses.

El amor de Paco y Susana

Hace poco, Susana organizó una fiesta íntima y especial por el cumpleaños de Paco Bazán. El conductor de El Deportivo en Otra Cancha quedó totalmente fascinado y le respondió con un romántico mensaje público.

Para celebrar los 46 años de Paco Bazán como se debe, Susana Alvarado organizó una reunión privada. A través de sus redes sociales, la cantante compartió algunos momentos especiales de este festejo íntimo.

En las fotos se pudo apreciar una mesa especialmente preparada para la ocasión, con una tabla de quesos, una torta, flores y hasta champagne. Un detalle que dejó ver que la integrante de Corazón Serrano quiso engreír a su pareja en una fecha importante para él.

Junto a las tiernas imágenes, la cantante de cumbia acompañó su publicación con un breve, pero cariñoso mensaje: "Mi 10/10. Happy birthday".