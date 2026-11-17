17/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, Héctor Camacho, compadre del papa León XIV, recordó con emoción el reencuentro que tuvo, junto a su hija Mildred, con el Santo Padre durante su visita a Chiclayo. Además, calificó como un milagro la oportunidad de saludarlo en Zaña.

Testimonio de Héctor Camacho tras el encuentro con el papa León XIV en Zaña

Durante el desarrollo de su reciente viaje apostólico a la región Lambayeque, el papa León XIV sostuvo un reencuentro personal con su compadre Héctor Camacho y su ahijada Mildred Camacho en el distrito de Zaña.

El episodio se produjo en medio de las actividades oficiales y los recorridos públicos que el sumo pontífice encabezó ante miles de fieles en la jurisdicción de Chiclayo y sus localidades aledañas, donde mantiene vínculos personales previos a su elección como líder de la Iglesia católica.

Héctor Camacho relató los pormenores de la jornada en la que acudió junto a su hija Mildred para presenciar el paso de la comitiva oficial y logró captar la atención del santo padre. Durante la entrevista, el ciudadano explicó la relevancia que tuvo para su entorno familiar poder saludarlo nuevamente tras su designación al frente del Vaticano.

"Agradecidos con nuestro papa León XIV por tan noble acto que ha hecho con nosotros, eso dice mucho de él", indicó Héctor Camacho.

Asimismo, el compadre del obispo de Roma expresó su profundo agradecimiento por la disposición y cercanía mostradas durante el breve intercambio, señalando que el gesto refleja la sencillez y el trato cercano que mantuvo con ellos desde antes de asumir el pontificado.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Héctor Camacho, compadre del papa León XIV, recordó con emoción el reencuentro que tuvo, junto a su hija Mildred, con el Santo Padre durante su visita a Chiclayo. Además, calificó como un milagro la oportunidad de saludarlo en Zaña. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 17, 2026

El momento registrado durante el recorrido papal

El suceso ocurrió mientras el pontífice avanzaba entre la multitud congregada a lo largo de las calles de Zaña, momento en el que escuchó el llamado de Héctor Camacho entre los asistentes y detuvo momentáneamente su desplazamiento para dirigirse hacia el lugar donde este se encontraba.

Al reconocerlo, el líder religioso giró hacia su ubicación y consultó de inmediato por el paradero de su hija, negándose a retomar la marcha hasta poder saludarla personalmente.

"Agradecidos con nuestro papa León XIV por tan noble acto que ha hecho con nosotros, eso dice mucho de él", manifestó Camacho al rememorar el instante en que el santo padre se acercó.

De acuerdo con el registro audiovisual que se difundió rápidamente a través de las plataformas digitales en las horas posteriores al evento, León XIV permaneció junto a ambos hasta bendecir a Mildred Camacho antes de continuar con su itinerario oficial.

En ese sentido, el papa León XIV protagonizó un reencuentro con su compadre y su ahijada en el distrito de Zaña durante el cumplimiento de su agenda apostólica en la ciudad de Chiclayo, dejando un registro público de los lazos personales que mantiene en territorio peruano.