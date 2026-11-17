16/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un presunto integrante de la organización criminal autodenominada 'el Cártel de los Zetas' fue capturado durante un operativo policial realizado en Trujillo. La intervención se desarrolló en la avenida Nicolás de Piérola, a la altura del puente San Isidro, donde los agentes encontraron armas de fuego, municiones y otros elementos vinculados a la agrupación.

El detenido fue identificado como Robert Urquiza Correa, de 37 años, conocido con el alias de 'Zeta'. Según las primeras investigaciones policiales, el intervenido estaría relacionado con actividades extorsivas en las provincias de Chepén y Pacasmayo, ubicadas en la región La Libertad.

Detenido tenía armas en su poder

La operación estuvo a cargo de efectivos del Grupo Seis de la División de Investigación contra la Extorsión, quienes ejecutaron las diligencias que permitieron ubicar e intervenir al presunto integrante de esta organización criminal. Durante el procedimiento, los agentes encontraron diverso armamento y material que será materia de investigación.

Entre las especies incautadas figuran dos armas de fuego: una pistola Glock y un revólver calibre 38. Asimismo, la Policía decomisó 39 municiones y casquillos percutidos, además de 18 stickers con el emblema de la presunta organización criminal y dos teléfonos celulares.

A estos elementos se sumó un vehículo Kia Soluto del año 2024, que también fue incautado durante el operativo. Todo el material encontrado será sometido a las diligencias correspondientes para determinar su posible vinculación con las actividades delictivas que se investigan.

Finalmente, el detenido y las especies incautadas fueron trasladados a las instalaciones de la Región Policial La Libertad. Las investigaciones continuarán en coordinación con el Ministerio Público para esclarecer los hechos y establecer las presuntas responsabilidades del intervenido.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En un golpe a la delincuencia en Trujillo, se capturó a un presunto integrante del Cártel de Los Zetas con armas y municiones durante un operativo realizado en la avenida Nicolás de Piérola, a la altura del puente San Isidro. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 17, 2026

Otras noticias de Trujillo

En la noche del viernes 6 de noviembre, se produjo una balacera en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, que dejó como resultado una persona fallecida. Además, el ataque dejó a un herido, por lo que fue trasladado a un centro de salud de emergencia para atender sus heridas.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 7 de la noche de ayer en una vivienda de la cuadra 17 de la avenida Sánchez Carrión. Sujetos desconocidos irrumpieron de forma violenta y abrieron fuego en sendas ocasiones, acabando con la vida de un ciudadano identificado como Segundo David Rojas Valverde (48), alias 'Pato Cabezón'.

Otra persona que se encontraba en el interior del inmueble, y de quien se desconoce su identidad, también recibió los impactos de bala, aunque logró sobrevivir, siendo trasladada a una clínica local por sus familiares. Trascendió que el fallecido sería integrante de la banda criminal 'Los Pulpos'.

Hasta el lugar del hecho llegaron efectivos de la Policía Nacional para iniciar con las diligencias y determinar los motivos del ataque. Estas también servirán para dar con el paradero de los responsables de este crimen.