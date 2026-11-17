17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa Pow Sang Sonido y Luces se pronunció tras los inconvenientes técnicos registrados durante la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. La compañía expresó su solidaridad con los asistentes afectados, precisó cuáles fueron los servicios que tuvo a su cargo y anunció que solicitará un peritaje independiente para esclarecer lo ocurrido.

Pow Sang explica qué servicios tuvo a su cargo durante la misa

A través de un comunicado, la empresa señaló que su participación en la ceremonia religiosa estuvo relacionada con la instalación y prestación de los servicios de sonido y pantallas en las áreas que le correspondían. Asimismo, indicó que los equipos dependían de un suministro eléctrico que estaba bajo responsabilidad de otra compañía proveedora.

Al respecto, Pow Sang sostuvo que el abastecimiento de energía no formaba parte de los servicios contratados con su representada. No obstante, evitó atribuir responsabilidades por las fallas reportadas y manifestó que su principal interés es que se conozcan las circunstancias en las que se produjeron los inconvenientes durante la celebración.

"Desde el primer momento hemos estado dispuestos a colaborar para que se conozca lo sucedido. Por ello, mañana, a primera hora, se ingresará el informe técnico respectivo con el sustento de todos nuestros registros, y hemos solicitado también que se realice un peritaje independiente que permita esclarecer los hechos", indicó la compañía.

Empresa solicita peritaje independiente

En su pronunciamiento, la compañía también expresó su solidaridad con las personas que tuvieron dificultades para seguir la ceremonia religiosa y reconoció la importancia que tenía este acontecimiento para miles de fieles. Además, destacó la labor de su equipo de trabajo y mencionó que cuenta con 22 años de trayectoria en el rubro.

"Detrás de PowSang hay un equipo de personas que trabajó con mucha dedicación y compromiso para sacar adelante este evento. Tenemos 22 años de trayectoria en el rubro, tiempo en el que hemos desarrollado numerosos proyectos y construido una reputación y experiencia que son ampliamente conocidas en el sector", manifestó.

Pow Sang se pronuncia tras fallas en misa el papa León XIV

La empresa reiteró que colaborará con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos y remarcó que no busca ingresar en acusaciones ni señalar responsables antes de que se conozcan los resultados de las evaluaciones técnicas.

Como se recuerda, hace unas horas el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que investiga los inconvenientes registrados durante la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. La Cancillería indicó que contrató a dos empresas proveedoras: una encargada de las torres de sonido y video, y otra responsable de los grupos electrógenos que suministraban energía a dichos equipos. Asimismo, anunció que determinará las responsabilidades y penalidades que correspondan, según los resultados de las investigaciones.