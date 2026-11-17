17/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La región Tumbes se encuentra en alerta debido al incremento del caudal del río que ya superó el umbral rojo en medio de las condiciones asociadas al fenómeno El Niño. Asimismo, según lo reportado por el GORE, el sector del país no cuenta con los recursos necesarios para afrontar la emergencia.

Tumbes en alerta por aumento del caudal del río

El reporte del río Tumbes ha generado preocupación entre las autoridades, debido al riesgo de inundaciones en zonas bajas y los daños que podrían registrarse en áreas agrícolas. Además, el Gobierno Regional advirtió que no cuenta con los recursos ni la implementación necesaria para afrontar una posible emergencia.

De acuerdo con un reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el río Tumbes registró un caudal que alcanzó el umbral rojo.

El reporte advierte que las potenciales áreas de afectación comprenden los centros poblados de:

Cabo Inga

Rica Playa

Brunos

Loyola

El Naranjo

La Capitana

Teniendo en cuenta ello, el incremento del caudal ya viene ocasionando inundaciones en las zonas bajas de los distritos de Pampas de Hospital, San Juan de la Virgen y San Jacinto, perjudicando principalmente terrenos agrícolas.

🔴 #Tumbes | El río Tumbes registró un caudal de 1077.88 m³/s y alcanzó el umbral rojo, hoy a las 06:00 h, en la estación hidrológica Cabo Inga. Las potenciales áreas de afectación comprenden los centros poblados de Cabo Inga, Rica Playa, Brunos, Loyola, El Naranjo y La Capitana. https://t.co/LhHZh1RjPe — COEN - INDECI (@COENPeru) November 17, 2026

Tumbes no cuenta con recursos para afrontar una emergencia

Ante este escenario, el ingeniero Luis Cisneros, jefe de Defensa Civil, informó sobre las acciones adoptadas para contener las inundaciones. Entre ellas, se dispuso el cierre de una compuerta con el objetivo de evitar que el agua continúe afectando el barrio Bellavista.

Sin embargo, la preocupación de las autoridades también está relacionada con la limitada capacidad de respuesta de la región. Según lo advertido, no se cuenta con recursos suficientes ni con la implementación necesaria para atender a las familias que podrían resultar afectadas. Entre las principales carencias figuran almacenes de Defensa Civil, calaminas y otros materiales indispensables para brindar ayuda ante una emergencia.

A esta situación se suman los fuertes vientos registrados en algunos caseríos, donde se reportaron daños en los techos de viviendas. Por ello, la población requiere calaminas para reparar las estructuras afectadas y protegerse de las condiciones climáticas.

Finalmente, la región de Tumbes mantiene la preocupación por el incremento del caudal por el fenómeno El Niño y las posibles consecuencias para la población, las viviendas y las actividades agrícolas, especialmente ante la falta de recursos para responder oportunamente a una eventual emergencia en el sector.