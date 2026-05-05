Elecciones 2026: Transparencia exhorta a los partidos a centrarse en sus propuestas y garantizar el respeto a la democracia

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Asociación Civil Transparencia presentó su segundo informe de observación electoral detallando que, tras la jornada del 12 de abril, es urgente que las agrupaciones políticas prioricen las propuestas programáticas y el respeto irrestricto a las reglas de juego democráticas para recuperar la confianza ciudadana.

El balance de la jornada y el reto logístico en la capital

Según la asociación, el proceso electoral en las regiones del interior del país se desarrolló con notoria normalidad y una eficiencia del 97.7% en la instalación de las mesas de sufragio. Sin embargo, en Lima se enfrentaron severos problemas operativos por la entrega tardía de material electoral, afectando especialmente a distritos como Miraflores, Surco y San Juan de Miraflores.

Debido a estas fallas logísticas, el organismo electoral determinó que no existe evidencia de un fraude sistemático, pues la voluntad popular se mantuvo firme pese a los retrasos focalizados. Según Transparencia, el acuerdo unánime del JNE señaló que la causa del retraso en la capital tiene un bajo poder explicativo como único factor de la tasa de ausentismo.

Hoy presentamos nuestro Segundo Informe de Observación Electoral. Revísalo en el siguiente link: https://t.co/qmzpGISzIw pic.twitter.com/lRBKArKmey — Transparencia Perú (@ACTransparencia) May 5, 2026

La implementación de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio, conocida como STAE, generó complicaciones adicionales en Lima debido a la falta de conectividad y capacitación insuficiente del personal de mesa. Por esta razón, la organización saludó la decisión oficial de prescindir de esta herramienta tecnológica para la definición presidencial programada para el próximo domingo 7 de junio.

Recomendaciones para una segunda vuelta con integridad

Tras la renuncia de Piero Corvetto y las investigaciones fiscales en curso, Transparencia recomendó a las autoridades fortalecer el liderazgo comunicacional para mitigar la incertidumbre generada por noticias falsas. Según el documento, es fundamental que el sistema electoral brinde mensajes claros, coherentes y oportunos a la ciudadanía para evitar la politización del proceso de cómputo.

Respecto a las agrupaciones políticas, se les exhortó a acreditar a sus personeros con anticipación y a participar en debates donde prevalezca el intercambio de ideas constructivas. Según Transparencia, se rechaza enérgicamente cualquier tipo de hostigamiento a las autoridades electorales o invocaciones que atenten contra el Estado de derecho y la estabilidad de la democracia.

Finalmente, el organismo recordó que el cumplimiento de estas medidas permitirá que la proclamación de quienes pasen al balotaje sea legítima y aceptada por todos los sectores sociales. Es vital que las elecciones 2026: Transparencia pide a partidos priorizar propuestas en campaña se conviertan en el eje central para asegurar una transición de mando transparente y pacífica.