Lima registra 20 casos de niños infectados con el virus Coxsackie, según Minedu

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conferencia de prensa, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que a nivel de Lima se han registrado 20 casos de estudiantes con el virus Coxsackie, mientras que a nivel nacional se han detectado cerca de 300 niños contagiados identificados en más de 80 colegios.

El virus Coxsackie que afecta mano, boca y pies, generando la creación de ampollas, tiene una duración de entre 7 a 10 días y es considerado una infección viral leve, según el Minsa.

Virus Coxsackie no está afectando desarrollo de actividades escolares

El director de la DRELM, Marcos Tupayachi Cárdenas, precisó que no existe un impacto significativo en los menores afectados con el virus.

"No hay ningún impacto significativo para el aprendizaje de estos niños porque como ven, son casos estrictamente focalizados. Por cada salón son dos, tres, cuatro niños. Ni siquiera es todo el salón que está afectado. Se ha suspendido clases en esos salones por un periodo no más de dos semanas", señaló Tupayachi.

Por su parte, el vocero del Ministerio de Salud, César Munayco, indicó que, a comparación del año pasado, las cifras han aumentado el doble. Sin embargo, recalcó que el virus Coxsackie es considerado leve, pues solo tiene una duración de 7 a 10 días.

"La mascarilla se usa en niños que tienen síntomas porque una de las vías de transmisión es la respiratoria. Pero lo ideal es que el niño enfermo no vaya al colegio para evitar que contagie a otro compañero", aconsejó el vocero del Minedu.

Los colegios que registren niños afectados con el virus Coxsackie llevarán clases virtuales como máximo dos semanas.

¿Qué es el virus Coxsackie y cuáles son sus síntomas?

El virus Coxsackie es una infección viral contagiosa, que se presenta con mayor frecuencia en niños menores de 10 años. Se caracteriza por presentar fiebre moderada, dolor de garganta y sarpullido con ampollas dolorosas en boca, palmas y plantas.

Suele ser una infección leve que se cura en un periodo de entre 7 a 10 días. Se puede transmitir por saliva, heces o superficies contaminadas.

Cabe indicar que no existe una cura para la infección viral, por lo que el tratamiento se enfoca en aliviar los síntomas que van apareciendo.

La forma más eficiente de evitar el contagio es el lavado frecuente de manos y mantener una limpieza adecuada de los espacios donde se va ingerir los alimentos. Sin embargo, una vez que se contrae el virus, lo ideal es permanecer en casa para evitar contagios y usar mascarilla cuando se tiene contacto con otras personas.