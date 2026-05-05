INPE reportó la muerte de un interno en penal de Juliaca: Estaba recluido por los delitos de lavado de activos y extorsión

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reportó el fallecimiento de un interno del Establecimiento Penitenciario de Juliaca, localizado en la región Puno, la tarde del último lunes 4 de mayo.

Interno de penal de Juliaca pierde la vida: INPE brinda detalles

A través de un comunicado publicado en sus canales oficiales la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) notificó la muerte del reo identificado como César Velásquez Montoya.

Al respecto, precisó que el hecho ocurrió ayer aproximadamente a las 2 y 30 de la tarde cuando se realizaban las acciones permanentes de vigilancia en el pabellón 5, luego de que el personal del centro penitenciario "detectó y alertó una situación de alteración del orden".

Añadió que tras ello se intervino de manera oportuna "conforme a los protocolos establecidos". Al realizar ello ubicaron al interno "gravemente herido" por un aparente impacto de arma de fuego.

En tal sentido, el INPE indicó que "de inmediato" se solicitó la intervención del médico del establecimiento, quien tras evaluarlo, confirmó la ausencia de signos vitales. Frente al suceso las autoridades del penal dispusieron la revisión de los internos presentes en el pabellón y a su vez la ejecución de una requisa exhaustiva a fin de "restablecer el orden y garantizar el control del recinto".

Se halló un arma en posesión de un interno

Como parte de las acciones ejecutadas por los agentes del INPE, se halló un arma de fuego en posesión de un interno cuya identidad es Luis Oliver Pairazaman Alcántara, a la altura de la cintura.

🔴 INPE INFORMA SOBRE FALLECIMIENTO DE INTERNO EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JULIACA pic.twitter.com/UZdIcQihlK — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) May 5, 2026

"El referido interno habría reconocido su participación en el hecho indicando haber causado la muerte de Velásquez Montoya. Asimismo, se precisa que Pairazaman Alcántara se encuentra recluido por los delitos de robo agravado y extorsión agravada, con sentencias de 25 y 12 años de pena privativa de la libertad", señala el texto.

Hay que mencioanar que, con respecto al interno que perdió la vida en este penal localizado en Puno "se encontraba recluido por los delitos de lavado de activos y extorsión".

Se inicia investigación

Vale señalar que, este hecho fue comunicado al Fiscal Provincial de San Román - Juliaca y a la Policía Nacional del Perú, a fin de que se inicien las investigaciones correspondientes.

Además, se resalta que el INPE "ha dispuesto el inicio de las investigaciones administrativas y disciplinarias que permitan determinar las responsabilidades respecto a los hechos ocurridos".

Es así que, el INPE reportó el fallecimiento de un interno en el Establecimiento Penitenciario de Juliaca la tarde del último lunes. La entidad precisó que la víctima fue hallada gravemente herida por un aparente impacto de bala de un arma de fuego.