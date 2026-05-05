Tumbes: Incrementa a 135 los casos confirmados de leptospirosis y se reportan dos fallecidos

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tumbes informó que los casos de leptospirosis en la región se incrementó a 135 y que se reportan dos fallecidos, mientras que una persona permanece hospitalizada.

Alerta en Tumbes por aumento de casos de leptospirosis

Los contagios por esta enfermedad bacteriana continúan aumentando en la citada región norteña del país. Así lo dio a conocer un reciente informe de la Diresa Tumbes en donde ya superan los 100 casos reportados.

Además, la entidad sanitaria señaló que otras 216 personas se mantienen como casos probables en evaluación. Cabe mencionar que producto de esta afección dos personas han perdido la vida, mientras que una se encuentra hospitalizada en EsSalud.

Hay que mencionar que, las autoridades también hna identificado la circulación seroavares. Según Diresa Tumbes las localidades que han sido identificadas como focos de alto riesgo son los distritos de Tumbes y San Jacinto.

Por su parte, las jurisdicciones de Corrales, Zarumilla, Pampas de Hospital, San Juan de la Virgen y La Cruz presentan un riesgo medio. En tanto, vale resaltar que de acuerdo a Diresa este aumento de casos estaría vinculado a las lluvias que se registran en esta parte de Perú.

Adicionalmente, debido al colapso de desagües y la falta de agua potable en diversos hogar lo que termina por dificultar el mantenimiento de adecuadas condiciones de higiene. Es por eso que se han implementado campañas de desratización y recolección de residuos sólidos.

Reporte de leptospirosis de Diresa Tumbes

Intervención de captura de roedores en A.H. Las Malvinas

En este sentido, con el objetivo de combatir esta enfermedad la Unidad de Control y La Cruz presentan un nivel de riesgo medio llevó a cabo un operativo de captura de roedores en el asentamiento humano Las Malvinas.

A través de esta acción se pretende identificar los genotipos de la bacteria Leptospira que se encuentra circulando en esta zona del territorio tumbesino y poder comprender mejor el comportamiento del brote.

Para ello se instalaron un total de 79 trampas en domicilios a través de las cuales se capturaron 12 roedores. Dicho resultado evidencia una importante presencia de estos animales. Con respecto a los capturados, 11 fueron hembras y uno macho, lo que evidencia un alto potencial reproductivo.

En alerta sanitaria se encuentra la región Tumbes debido al incremento de casos a 135 de leptospirosis y tras la confirmación de dos personas fallecidas, ello de acuerdo a un reciente reporte de la Dirección Regional de Salud de Tumbes.