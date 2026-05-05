JNE: Municipalidad de Lima niega vulneración de neutralidad tras presentar demanda ante el TC

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Municipalidad de Lima difundió un comunicado oficial en el que responde a las críticas por la demanda competencial presentada ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El documento enfatiza que las acciones legales emprendidas no vulneran la neutralidad electoral y que su único objetivo, según señala la autoridad edil, es defender el derecho al voto de los vecinos limeños que no pudieron sufragar en las elecciones del 12 de abril.

Defensa de atribuciones municipales

El texto recuerda que, según la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.° 27972), el alcalde tiene el deber de cautelar los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, señala que Renzo Reggiardo puede presentar este tipo de recursos legales bajo una figura de defensa a derechos fundamentales, siendo en este caso, al del voto.

"El alcalde de Lima, por Ley N.º 27972, tiene el deber de defender y cautelar los derechos e intereses de los ciudadanos de Lima. Su actuación responde a la imposibilidad de ejercer el derecho al voto de los vecinos en estas últimas elecciones".

Artículo 150 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.º 27972)

El comunicado también precisa que la acción legal fue respaldada por el Concejo Metropolitano mediante acuerdo formal previo a Reggiardo anunciase y finbalmete presentase la demanda ante el Tribunal Constitucional. Con ello, la municipalidad busca dejar claro que la decisión no fue unilateral, sino institucional.

"El Concejo Municipal, mediante Acuerdo de Concejo N.º 104-2026 de fecha 30 de abril de 2026, autorizó al alcalde metropolitano a iniciar una demanda por conflicto de competencias".

Neutralidad electoral

Uno de los puntos más controvertidos es la supuesta vulneración de la neutralidad electoral que se estaría dando desde la posición de burgomaestre. El municipio rechaza esa interpretación y añade que la institución edil no ha emitido un pronunciamiento a favor de ninguna organización política ni intento de influir en el electorado.

"De acuerdo al Reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, las acciones desplegadas no configuran, bajo ningún supuesto, una vulneración al deber de neutralidad que el alcalde observa de manera estricta".

Respuesta a críticas

El comunicado también responde a versiones que sugieren un uso indebido de recursos o competencias electorales, recordando que tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional han reconocido la legitimidad de las autoridades municipales para interponer acciones judiciales en representación de los vecinos.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Richard Allemant, abogado de la Municipalidad de Lima, indicó que Renzo Reggiardo, en su calidad de alcalde, interpuso una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)... pic.twitter.com/Kmijce3pz9 — Exitosa Noticias (@exitosape) May 5, 2026

El comunicado busca reforzar la narrativa de que la demanda competencial presentada por Renzo Reggiardo no constituye una vulneración de la neutralidad electoral, sino una acción legítima en defensa de los derechos ciudadanos.

Sin embargo, el debate político continúa: mientras el municipio insiste en la legalidad de su actuación, críticos sostienen que la judicialización del proceso tensiona la institucionalidad electoral y podría tener efectos indirectos en la contienda presidencial. El desenlace dependerá de lo que resuelva el TC, en un escenario donde la confianza ciudadana sigue en juego.