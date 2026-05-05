Fuerza Aérea del Perú se pronuncia tras aterrizaje forzoso de avioneta en Chiclayo

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) mediante un comunicado confirmó que una avioneta GameBird GB-1 se salvó de un accidente tras realizar un aterrizaje de emergencia en Chiclayo. El Capitán FAP Renzo Maticorena Gómez ejecutó una maniobra precisa en un campo de cultivo, resultando ileso y sin causar daños a terceros.

Detalles del accidente en La Victoria

El suceso ocurrió aproximadamente a las 10:30 de la mañana del martes 5 de mayo, cuando dos unidades del Grupo Aéreo N° 6 cumplían una misión rutinaria. El piloto detectó anomalías en el motor que lo obligaron a buscar una zona de descenso inmediato.

La maniobra se efectuó en el caserío de Chacupe Bajo, ubicado en el distrito de La Victoria, a solo cuatro kilómetros del terminal aéreo principal. La pericia del oficial permitió que la estructura de la nave no sufriera impactos destructivos contra el suelo agrícola.

"El piloto de la aeronave, Capitán FAP Renzo Maticorena Gómez, logró ejecutar los procedimientos establecidos para resolver la emergencia en vuelo y debido a su experiencia, pudo realizar un aterrizaje forzoso resultando ileso, sin causar daños personales o materiales a terceros", indica el comunicado.

Expertos de la institución se desplazaron rápidamente hasta la zona para resguardar la unidad y comenzar con las primeras evaluaciones del terreno. Los pobladores locales expresaron su sorpresa ante la presencia del avión, pero destacaron que no hubo afectación a sus viviendas.

COMUNICADO OFICIAL N° 005 - 2026



La Fuerza Aérea del Perú comunica a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/vv9I6oLSqa — Fuerza Aérea del Perú (@fapperu) May 5, 2026

Características de la avioneta GameBird GB-1

Este modelo es una aeronave ligera de alta tecnología diseñada específicamente para el entrenamiento avanzado de pilotos y la ejecución de maniobras acrobáticas exigentes. Su incorporación busca modernizar la flota de instrucción para elevar los estándares de preparación de los futuros oficiales.

La FAP ha dispuesto que la Junta de Investigación de Accidentes tome control del caso para desentrañar el origen exacto del desperfecto mecánico reportado. Estos equipos técnicos analizarán los registros de mantenimiento y las comunicaciones del piloto antes del descenso forzado.

Avioneta GameBird GB-1

La seguridad aérea es una prioridad para el Grupo N° 6, unidad que opera constantemente sobre el cielo de Lambayeque para mantener la operatividad. El incidente de la avioneta GameBird GB-1 sirve para poner a prueba los protocolos de respuesta inmediata institucional.

El compromiso de protección a la Nación se mantiene firme tras este aterrizaje de emergencia en un campo de cultivo de Chiclayo por fallas técnicas. La transparencia en la investigación de la FAP garantizará la seguridad futura de sus pilotos.