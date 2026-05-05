Claudio Pizarro asegura haber sido clave para que Perú clasifique a Rusia 2018: "Hice un trabajo impresionante"

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Han pasado ocho años desde que la Selección Peruana volvió a jugar un Mundial luego de una larga ausencia de casi cuatro décadas y que llenó de emoción a toda la fanaticada nacional. Los resultados no fueron los esperados, pero a partir de ahí el combinado patrio creció en nivel de competencia hasta llegar a una final de Copa América.

Hice mucho para que Perú vaya a un Mundial

Sin embargo, uno de los factores que continúan en el reclamo de la hinchada y de la prensa, fue la ausencia de Claudio Pizarro en la cita mundialista al ser uno de los referentes de nuestro balompié. En aquella oportunidad, Ricardo Gareca decidió dejarlo fuera de la convocatoria ocasionando opiniones dividas.

Precisamente, el 'Bombardero de los Andes' habló sobre este tema en una reciente entrevista con el podcast 'Sin miedo al éxito' de Diego Acuña. En esta charla, el embajador del Werder Bremen sorprendió a más de uno al señalar que contribuyó con un importante aporte para que Selección Peruana vuelva a una Copa del Mundo, uno de sus objetivos principales en su carrera.

"El éxito para mí es conseguir tus metas yo siempre lo he dicho una de mis metas fue conseguir la Champions League, eso era lo que yo quería y un Mundial, una de las que no conseguí. Pero yo creo que hice mucho para que Perú vaya a un Mundial, para mí era una de las cosas más grandes ver a mi país en un Mundial en toda mi carrera", inició.

Sin embargo, luego se pronunció sobre su alejamiento de la Bicolor por decisión del 'Tigre' y por sus constantes lesiones en Colonia de Alemania. A pesar de todo, señaló que es un gran recuerdo haber visto a su país en un Mundial.

"Ya en 2016 me dejan... y el Perú va al Mundial, para mí eso fue, así no haya estado, algo reconfortante porque siento que hice un trabajo impresionante en mi camino", añadió.

Un peruano exitoso

Finalmente, el exjugador de Alianza Lima fue consultado por como le gustaría ser recordado por los fans de nuestro país. Al respecto, el 'Bombardero' indicó que sueña con que lo señalen como un peruano exitoso y que cumplió con metas de gran calibre.

"Quiero que me recuerden como un peruano exitoso que consiguió cosas importantes, que pudo conseguir llegar a un nivel que para mucha gente es quizá inalcanzable o inimaginable", finalizó.

En resumen, Claudio Pizarro sorprendió a más de uno al señalar que fue clave para que la Selección Peruana clasifique al Mundial de Rusia 2018.