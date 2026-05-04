¡Tragedia en Trujillo! Mujer APLASTA a vigilante con su camioneta y lo deja gravemente herido [VIDEO]

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una noche que debía ser de rutina terminó en tragedia en la zona más exclusiva de Trujillo. Un vigilante se debate entre la vida y la muerte tras quedar en estado crítico la noche del pasado 3 de mayo, luego de ser violentamente embestido por una camioneta en la urbanización El Golf.

El grave accidente, ocurrido en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo (región La Libertad), fue protagonizado por una mujer que conducía el vehículo al momento del impacto, dejando consternados a los residentes de la zona y activando las alertas sobre la seguridad vial en el sector.

Atropello de extrema violencia

La víctima, identificada como Juan Martínez Torres de 54 años de edad, se encontraba sentado cumpliendo sus labores cuando observó la aproximación del vehículo. Según las imágenes de videovigilancia, el hombre creyó que la unidad giraría, pero a escasa distancia intentó reaccionar levantando la pierna para protegerse, sin lograr evitar el impacto.

#TRUJILLO

Una mujer atropelló y dejó gravemente herido a un vigilante la noche del domingo 3 de mayo en la Urb. Las Palmas del Golf, Víctor Larco. pic.twitter.com/FKAvOVi92s — Annie #Callao❤🇵🇪 (@Anniecas16) May 4, 2026

El fuerte choque lo dejó gravemente herido y tendido en la vía, mientras sus gritos alertaron a los vecinos de la zona, quienes acudieron de inmediato para auxiliarlo. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Belén de Trujillo, donde permanece luchando por su vida.

Tras el accidente, la conductora fue identificada como Maricsa Polet Alfaro Cerna de 32 años y fue detenida por la policía. En un primer momento, vecinos la acusaron de conducir en estado de ebriedad; sin embargo, el dosaje etílico arrojó resultado negativo.

La conductora manejaba con la licencia vencida desde el año 2022

No obstante, se confirmó que la mujer tenía la licencia de conducir vencida desde 2022, lo que agrava su situación legal. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades en el caso.

El hecho ha provocado indignación entre familiares y vecinos de la zona, quienes exigen que se sancione a la responsable y se cubran los gastos médicos del vigilante. La escena, registrada en video, muestra la violencia del impacto y ha incrementado la presión social para que el caso no quede impune.

Además, el incidente reabre el debate sobre la seguridad vial y el control de conductores que circulan sin documentación vigente, una problemática recurrente en distintas ciudades del país.

Mientras el vigilante permanece en estado crítico, el caso se convierte en un nuevo llamado de atención sobre la responsabilidad al volante. La investigación determinará las sanciones, familiares de la víctima, quienes exigen justicia y que la conductora cubra los gastos médicos de Juan Martínez Torres.