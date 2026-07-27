Arequipa: Dictan nueve meses de prisión preventiva para involucrados en asalto de armas a policías.

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un caso que involucra a efectivos policiales y el presunto robo de armamento de la institución continúa generando repercusión en Arequipa. El Poder Judicial tomó una decisión contra los investigados mientras avanzan las diligencias para esclarecer cómo ocurrió el asalto al patrullero.

Investigan presunto asalto

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para cuatro investigados por el presunto asalto a un patrullero y el robo de armamento policial en Arequipa. Entre los implicados figuran dos efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Entre los investigados se encuentran los policías Leonardo Lastarria Ll. y Junior Pineda del P., además de los civiles Víctor Machaca P. y Axel Orellana M. Todos son señalados por su presunta participación en el hecho ocurrido en agravio del Estado y de un efectivo policial.

De acuerdo con la tesis fiscal, los investigados habrían planificado el asalto ocurrido el pasado 1 de julio mediante una falsa alerta de violación sexual reportada a la central de emergencias de la Policía. Esta maniobra habría tenido como finalidad movilizar a los efectivos hacia un punto determinado.

Según la investigación, el patrullero fue dirigido hacia una zona descampada, donde los sospechosos presuntamente esperaban para concretar la sustracción del armamento policial. El caso continúa bajo investigación para determinar el grado de participación de cada involucrado.

Detalles del operativo

Según la investigación fiscal, el suboficial Leonardo Lastarria habría fingido ser la víctima de una supuesta emergencia para lograr que sus compañeros acudieran al lugar. Una vez en la zona, los civiles involucrados presuntamente redujeron al efectivo policial y se apoderaron del armamento asignado.

Entre los objetos sustraídos figurarían un fusil AKM, dos pistolas Pietro Beretta, municiones y pertenencias personales del agente. Tras el hecho, los implicados habrían huido caminando para luego abordar un vehículo que los esperaba cerca del lugar.

Para sustentar la solicitud de prisión preventiva, la Fiscalía presentó diversos elementos de convicción, como declaraciones, testimonios, pericias, inspecciones policiales y registros de cámaras de videovigilancia que forman parte de la investigación.

Además, se realizaron allanamientos en inmuebles ubicados en Cerro Colorado y Jacobo Hunter, así como diligencias en la comisaría Andrés Avelino Cáceres, donde se revisaron espacios del personal policial en busca de posibles evidencias.

Tras ello, los cuatro investigados, entre ellos dos policías, cumplirán nueve meses de prisión preventiva mientras avanzan con las diligencias para esclarecer el presunto asalto y determinar su responsabilidad en el robo de armamento policial.