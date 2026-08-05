Gobierno de Argentina se rehúsa a disculparse con Lula da Silva tras los insultos de Javier Milei

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La tensión entre Argentina y Brasil continúa escalando tras los insultos del presidente Javier Milei contra su par Luiz Inácio Lula da Silva que provocaron la reciente decisión del gobierno brasileño para retirar a su embajador en Buenos Aires y rebajara la relación diplomática al nivel de encargado de negocios.

Pese a este quiebre entre ambos socios sudamericanos, el canciller argentino Pablo Quirno confirmó que el Ejecutivo no piensa dar su brazo a torcer y señaló que tampoco pedirán disculpas al mandatario brasileño por lo ocurrido.

La postura del gobierno argentino

En declaraciones recientes, Quirno sostuvo que las expresiones de Milei forman parte de "diferencias políticas e ideológicas" y que no ameritan una retractación oficial.

El canciller ratificó además el respaldo del presidente argentino a la familia Bolsonaro, con quienes mantiene una alianza política en la región. Esta negativa a disculparse refuerza la línea de confrontación del gobierno y deja en evidencia que el choque diplomático ha pasado de lo personal a lo institucional.

VIDEO | El canciller argentino, Pablo Quirno, rehúsa disculparse con Brasil por los comentarios del presidente Javier Milei contra su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva e insiste en que la crisis diplomática entre ambos países responde a "diferencias ideológicas".



📹 Cancillería... pic.twitter.com/iZyhQunAjr — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 5, 2026

El origen del conflicto

El episodio se remonta al 25 de julio de 2026, cuando Milei participó en la convención del Partido Liberal en São Paulo, donde se oficializó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. En su discurso, Milei calificó a Lula de "presidiario", "ladrón" y "basura socialista".

También extendió sus ataques al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quien llamó "basura calva", luego de que este le negara visitar a Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

El gobierno de Lula respondió con firmeza: retiró a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y limitó la representación diplomática a un encargado de negocios. Además, convocó y retiró al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, como gesto de protesta.

Ladrón. Presidiario. Basura calva.



Así se refirió hoy Milei a Lula Da Silva, presidente de la Republica Federativa de Brasil.



Que nos da vergüenza tener un presidente así, ya lo sabemos. Y nos cansamos de denunciarlo y, lo más importante, de votarle en contra sus leyes... pic.twitter.com/7YA3HIqfwK — Julia Strada (@Juli_Strada) July 26, 2026

La Cancillería brasileña calificó las expresiones de Milei como "infamantes" y "sin precedentes", recordando que Argentina es su principal socio comercial, con un intercambio superior a US$ 31,000 millones en 2025.

La negativa del gobierno argentino a disculparse prolonga la crisis diplomática más grave entre Brasil y Argentina desde los años ochenta. Mientras Milei insiste en su respaldo a la familia Bolsonaro y en sus ataques contra Lula, Brasil mantiene su postura de firme rechazo

El desenlace dependerá de si se logra abrir un canal de diálogo o si la confrontación se convierte en un obstáculo para la cooperación dentro del Mercosur, afectando la estabilidad política y económica de la región.