Detienen un bus con 420 kilos de explosivos para un presunto atentado durante la posesión de De la Espriella

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Policía de Colombia frustró el traslado de 420 kilos de explosivos que eran transportados en un bus de servicio público con destino a Cali. Las autoridades informaron que el cargamento presuntamente sería utilizado para un atentado durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto.

Hallazgo del material explosivo

El operativo se realizó en la vía Panamericana, entre Santander de Quilichao y Cali, donde uniformados inspeccionaron un bus de transporte intermunicipal. Durante la revisión encontraron siete cilindros cargados con nitrato de amonio, además de plataformas que, según El Tiempo, formarían parte del sistema para activar los explosivos.

Las autoridades informaron que el vehículo fue inmovilizado y el material quedó bajo custodia mientras continúan las investigaciones. De acuerdo con El Tiempo, los primeros indicios señalan que el cargamento tendría como destino la ciudad de Cali, donde se desarrollarán las actividades oficiales por el cambio de mando presidencial.

La investigación preliminar indica que el cargamento estaría vinculado al Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las antiguas FARC encabezada por alias Iván Mordisco. Sin embargo, las diligencias continúan para establecer la responsabilidad de los involucrados y confirmar el destino final del material incautado.

Refuerzan seguridad por la posesión presidencial

Tras la incautación, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en Cali y en otras zonas donde se desarrollarán los actos oficiales por la posesión presidencial. El operativo forma parte de las acciones preventivas para evitar posibles ataques durante una de las ceremonias más importantes del calendario político colombiano.

La información conocida hasta el momento señala que el bus transportaba una gran cantidad de explosivos ocultos entre el equipaje. Equipos especializados realizaron la inspección y posterior aseguramiento del material para evitar cualquier riesgo durante el procedimiento desarrollado en la vía Panamericana.

🇨🇴‼️ | Las fuerzas armadas y de inteligencia interceptaron un bus con 420 kilos de explosivos camino a Cali. De acuerdo al reporte, el objetivo era ejecutar un atentado en instalaciones militares durante la toma de posesión de Abelardo de la Espriella. El vehículo fue... pic.twitter.com/ksqXwY9LFR — UHN Plus (@UHN_Plus) August 5, 2026

Las investigaciones continúan para determinar cómo fue organizado el traslado de los explosivos, quiénes participaron en la operación y cuál era el plan previsto para el uso del cargamento. Las autoridades mantienen los operativos de control en distintos corredores viales como parte de las medidas de prevención.

La incautación de 420 kilos de explosivos, el refuerzo de la seguridad y las investigaciones en marcha forman parte de las acciones adoptadas tras la interceptación del bus. El caso permanece bajo investigación mientras avanzan los preparativos para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella y continúan los controles en Colombia.