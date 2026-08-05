Masacre en Colcabamba: liberan a 8 militares investigados tras fallo de sala de apelaciones

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Sala Penal de Apelaciones de Junín revocó la prisión preventiva impuesta contra ocho militares investigados por el crimen de cinco jóvenes en Colcabamba, en Huancavelica. La decisión dispone que afronten el proceso en libertad mientras continúan las investigaciones por los presuntos delitos que les atribuye al Ministerio Público.

Revocan prisión preventiva para los ocho militares investigados

Según Huancayork Times, esta resolución deja sin efecto la medida de 12 meses de prisión preventiva que había sido dictada en primera instancia contra los ocho integrantes del Ejército. La investigación fiscal continúa por los presuntos delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, sin que el proceso haya sido archivado.

La decisión alcanza al capitán Luis Montenegro Pardo, al teniente Brayan Fernández Dett y a los militares Douglas Villacorta Saboya, Hedilberto Marcos Guerra, Andy Sánchez Ríos, Jorge Aguilar García, Américo Vásquez Rojas y Fernando Córdova Mariano, quienes ahora seguirán el proceso judicial en libertad mientras avanzan las diligencias.

El crimen dejó 8 fallecidos.

El caso se originó tras un operativo realizado el 25 de abril del 2026 en la carretera Colcabamba-Ayacucho, donde cinco jóvenes murieron y otras dos personas resultaron heridas. El Ministerio Público sostiene que las víctimas eran civiles, mientras que la investigación busca determinar las responsabilidades correspondientes por estos hechos.

Investigación sigue y también revisarán actuación del juez

Asimismo, además de revocar la prisión preventiva, la Sala Penal también dispuso remitir los antecedentes a los órganos competentes para evaluar la actuación del juez José Matos Centeno, quien emitió la resolución de primera instancia que ordenó el internamiento preventivo de los militares investigados.

La defensa también presentó una denuncia contra el magistrado por los presuntos delitos de prevaricato y falsedad ideológica, actuación que forma parte de un procedimiento independiente del proceso penal seguido por la muerte de los cinco jóvenes ocurrida durante el operativo militar en Colcabamba.

Militares denunciaron al juez.

La resolución únicamente modifica la situación procesal de los investigados respecto a la prisión preventiva. La investigación penal continúa vigente, por lo que el Ministerio Público seguirá desarrollando las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme al avance del proceso judicial.

La liberación de los ocho militares investigados por el crimen de jóvenes en Colcabamba responde a la decisión de la Sala Penal de Apelaciones de Junín de revocar la prisión preventiva. La investigación por el caso Colcabamba continúa, mientras las autoridades mantienen abierto el proceso correspondiente para esclarecer los hechos.