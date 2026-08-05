Sergio Peña sorprende al revelar club de la Liga 1 por el que siente afinidad además de Alianza Lima

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El nombre de Sergio Peña volvió a captar la atención de los hinchas tras una inesperada confesión sobre el fútbol peruano. Aunque el mediocampista mantiene una fuerte identificación con Alianza Lima, reveló que existe otro club nacional por el que siempre sintió un cariño especial, una afinidad que, según explicó, nació dentro de su propia familia.

Una afinidad que nació por tradición familiar

A través del podcast Los Sapazos de Puchungo, se dio una confesión durante una entrevista con el exfutbolista Alfonso Yáñez, quien conversó con el volante sobre distintos aspectos de su carrera y su relación con el fútbol peruano. Ante ello, Peña fue consultado sobre los equipos con los que mantiene un vínculo especial y sorprendió con su respuesta.

"Siempre me gustó Sport Boys", declaró.

Tras esa declaración, el futbolista explicó que ese cariño por el conjunto rosado se originó porque varios integrantes de su familia son seguidores de Sport Boys. De esa manera, precisó el motivo de su simpatía por el tradicional club chalaco, sin relacionar sus palabras con algún aspecto deportivo o contractual.

La respuesta del mediocampista formó parte de una conversación sobre sus gustos futbolísticos y rápidamente llamó la atención entre los aficionados, debido a que durante toda su carrera ha sido identificado como blanquiazul, pues inició su formación como jugador profesional con Alianza Lima.

Ratificó su identificación con Alianza Lima

Asimismo, el volante dejó claro que mantiene intacta su identificación con Alianza Lima, institución donde dio sus primeros pasos como futbolista y con la que ha sido vinculado desde el inicio de su carrera. La confesión sobre Sport Boys no modificó esa posición ni representó un cambio en su postura.

El volante solo explicó el origen de esa afinidad familiar y no hizo referencia a negociaciones, propuestas o posibilidades de incorporarse al cuadro rosado. La información difundida corresponde a su confesión personal al podcast de Puchungo Yáñez.

Las declaraciones también reflejan que algunos futbolistas conservan simpatía por otros equipos debido a la influencia de sus familiares o a experiencias vividas durante su infancia. En el caso de Peña, ese sentimiento hacia Sport Boys surgió por el entorno personal en el que creció, mientras que su identificación futbolística continúa siendo con Alianza Lima.

Actualmente, el mediocampista sigue desarrollando su carrera profesional con el plantel blanquiazul y continúa siendo considerado en el entorno de la selección peruana. Sus recientes declaraciones generaron diversas reacciones entre los hinchas, principalmente porque muy pocas veces había explicado públicamente el origen de su cercanía con el cuadro chalaco.