¡Impresionante! Avalancha sorprende a turistas que visitaban la laguna Humantay en Cusco

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una avalancha sorprendió a un grupo de turistas que visitaba la laguna Humantay, uno de los destinos naturales más concurridos de Cusco. El desprendimiento de nieve y hielo desde las laderas del nevado generó momentos de tensión entre los visitantes, quienes tuvieron que alejarse rápidamente del lugar ante el riesgo. Mientras tanto, las autoridades evalúan el cierre temporal del lugar.

Turistas son sorprendidos por avalancha

El incidente ocurrió en el atractivo turístico ubicado a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, conocido por sus aguas turquesas y por formar parte de la ruta hacia el nevado Salkantay. La zona recibe diariamente a cientos de turistas nacionales y extranjeros, por lo que el fenómeno causó preocupación entre quienes se encontraban realizando el recorrido.

La avalancha quedó registrada en videos difundidos a través de redes sociales. En las imágenes se observa cómo los turistas reaccionan ante el desprendimiento y buscan ponerse a salvo mientras la nieve y el hielo descienden por las laderas. Pese al susto, hasta el momento no se han reportado personas heridas ni desaparecidas.

Tras el evento, las autoridades locales iniciaron una evaluación de las condiciones de seguridad en el área para determinar si existe un riesgo que pueda comprometer a los visitantes. Asimismo, se analiza la posibilidad de establecer restricciones temporales al acceso en caso de que las condiciones continúen siendo peligrosas.

Cabe resaltar que, la laguna Humantay no es ajena a este tipo de emergencias. En años anteriores, intensas lluvias, deslizamientos y movimientos de masa afectaron la ruta y obligaron a suspender temporalmente el ingreso. Por ello, las autoridades pidieron a turistas y operadores mantenerse atentos a los canales oficiales y respetar cualquier medida preventiva.

Reabren ruta del Camino Inca

Luego de permanecer cerrado debido a los daños ocasionados por eventos naturales y tras varios meses de trabajos especializados de conservación, el Ministerio de Cultura anunció que la Ruta 5 de la Red de Caminos Inka volverá a recibir visitantes desde el próximo 1 de agosto.

La decisión fue adoptada luego de que especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, junto con representantes del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), Gercetur y la Municipalidad Distrital de Machupicchu, verificaran que el recorrido cumple con las condiciones necesarias de seguridad y transitabilidad para recibir nuevamente a los visitantes.

La ruta que une Chachabamba con Wiñay Wayna, conocida también como el Camino Sagrado, había sido afectada por las intensas precipitaciones registradas durante los primeros meses del año, lo que obligó a restringir temporalmente el ingreso de turistas para garantizar su seguridad.

De esta manera, el turismo en Cusco continúa recuperándose y sumando atractivos para los visitantes, aunque los fenómenos naturales siguen representando un desafío. Mientras la Ruta 5 del Camino Inka reabrirá en agosto tras trabajos de conservación, la avalancha en Humantay recuerda la importancia de priorizar siempre la seguridad durante los recorridos turísticos en la región.