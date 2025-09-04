Abogado de Martín Vizcarra en Barbadillo: "Excarcelación debió ocurrir ayer, no puede salir después de mediodía"

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, llegó hasta el penal de Barbadillo, en Ate, con la finalidad de realizar las últimas coordinaciones para que la excarcelación del expresidente se realice hoy mismo. Según precisó, la liberación de Vizcarra debió darse ayer.

Buscan saber motivos de demora

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el letrado indicó que si bien se sabía que el proceso administrativo podría presentar demoras, no esperaron que la excarcelación se prolongue hasta estos momentos.

"Todavía estamos en coordinaciones, estamos tratando de averiguar en que está. La excarcelación debió haber ocurrido el día de ayer, porque la Constitución y la lay señala que la excarcelación es inmediata", dijo a la prensa este jueves 4 de septiembre.

De tal modo, el letrado no dudó en demostrar su incomodidad ante la situación en que se encuentra su defendido. Según precisó, se encuentra averiguando los motivos por lo que se está demorando la liberación de Vizcarra, la cual fue ordenada por el Poder Judicial, ayer, miércoles 3 de septiembre.

En tal sentido, precisó que la excarcelación de Martín Vizcarra debió haberse ejecutado ayer mismo, debido a que la propia Constitución peruana señala que esta medida es "inmediata". Si bien indicó que comprenden sobre el procedimiento administrativo para realizar la liberación del expresidente, este trámite ya estaría tardando más de lo considerado.

Hermano de Martín Vizcarra acusa "atropello" del INPE

En otro momento, el hermano de Martín Vizcarra denunció la demora en la excarcelación del expresidente de la República. Según precisó, se trataría de un "atropello" por parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). "No puedo permitir que sigamos en la incertidumbre", precisó.

"Estamos casi a media mañana y todavía no hay una definición de parte del INPE, eso lo consideramos un nuevo atropello contra Martín Vizcarra. ¡No lo vamos a permitir!", dijo a la prensa, este jueves 4 de septiembre.

Luego de brindar declaraciones a la prensa, Mario Vizcarra hizo su ingreso al penal de Barbadillo, en donde permanece con el abogado Erwin Siccha. Simpatizantes esperan, con carteles, música y más, en los exteriores la pronta salida del expresidente.

De esta manera, se conoció que el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, llegó hasta el penal de Barbadillo, en Ate, para averiguar la demora en el proceso de excarcelación del expresidente. Por su parte, el hermano del exmandatario denunció un "atropello" por parte del INPE.