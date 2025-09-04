INPE informa que trasladarán al expresidente Alejandro Toledo a una clínica local

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó a través de sus redes sociales que trasladarán al expresidente Alejandro Toledo a un clínica local desde el Penal de Barbadillo.

Toledo acude a cita médica

A menos de 24 horas de que se le dictara una segunda condena, esta vez por el caso Ecoteva con una sentencia de 13 años y 4 meses de prisión contra el exmandatario Alejandro Toledo por lavado de activos, acudirá a una clínica.

Sin embargo, la visita médica no se da por alguna descompensación, como hace dos semanas, sino con el fin de asistir a una consulta y evaluación de salud. En el comunicado del INPE también se especifica que, el traslado se aplicará siempre que el exdignatario tenga programada una cita médica.

🔴 #INPEinforma | En cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, el interno Alejandro Toledo Manrique será trasladado del Establecimiento Penitenciario Barbadillo a la Clínica San Pablo, a fin de asistir a una consulta y evaluación ambulatoria. pic.twitter.com/7yu9l20k0g — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) September 4, 2025

TC permitió atención médica privada

A finales del mes de julio, el Tribunal Constitucional declaró nula la resolución judicial que impedía al expresidente recibir atención médica en una clínica privada. El máximo intérprete de la Constitución dispuso que se emita una nueva resolución que garantice la atención ambulatoria del exmandatario en una clínica privada, en donde tenía un historial y afirmó que la negativa previa vulneraba los derechos fundamentales a la salud e integridad personal de Toledo.

El caso se remonta a una resolución previa del TC, de abril del 2024, en la que se declaró fundada en parte una demanda de hábeas corpus interpuesta por el abogado de Toledo. Por ello, el TC ordenó que el INPE se pronuncie formalmente sobre la solicitud del expresidente para ser atendido ambulatoriamente en una clínica privada a su propio costo.

Pese a ello, en marzo del 2025, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate resolvió que no había justificación para el traslado de Toledo al establecimiento médico solicitado. Dicha orde fue sustentada bajo una evaluación médica penitenciaria que lo declaró "clínicamente estable" y afirmó que recibía atención especializada por EsSalud.

En el auto emitido del 31 de julio, el Tribunal Constitucional indicó que la Resolución 21 no cumplió con los requisitos de motivación suficiente ni aplicó correctamente los criterios fijados en la sentencia anterior. Según el TC, la evaluación médica del INPE no analizaba adecuadamente aspectos claves como la complejidad de los exámenes médicos requeridos, la urgencia de la atención, la edad avanzada y la capacidad económica para asumir costos.

Es en medio de esta orden que, el INPE dispuso trasladar a Alejandro Toledo hasta una clínica privada para una cita médica y anunciaron que así se hará siempre que sea necesario.