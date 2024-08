Abogado de Nicanor Boluarte rechaza pedido de prisión preventiva: "Hay una obsesión procesal"

El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, rechazó el pedido de Eficcop de 36 meses de prisión preventiva contra su patrocinado, alegando que no ha cometido alguna acción que pueda entorpecer la investigación que se le sigue en el marco del caso 'Los Waykis en la Sombra'.

El letrado Vivanco expresó su disconformidad con el pedido realizado por el fiscal provincial Carlos Oedaya López al Poder Judicial y aseguró que es una medida desproporcionada e innecesaria porque no existen pruebas o elementos que justifiquen que su defendido deba ser detenido e investigado en prisión.

"No hay un elemento que justifique la prisión preventiva contra mi patrocinado y menos intentar probar con un plazo de 36 meses", señaló Luis Vivanco.

Además, el abogado del hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, alegó que existiría "una obsesión procesal" debido a que no sería la primera vez que el Ministerio Público promueve una detención preliminar contra su patrocinado, que en su debido momento fue calificada como "injusta" por el Poder Judicial.

"Yo tengo la tesis personal de que hay una especie de obsesión procesal contra mi patrocinado y este pedido responde específicamente a eso. Si de algo puedo dar fe es que mi cliente cuenta con todos sus arraigos, no ha cometido ninguna acción que haga suponer que va a entorpecer la acción de la justicia ", sentenció en entrevista con 'Canal N'.

#LoÚltimo Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte: No hay ninguna razón que justifique la imposición de una prisión preliminar. Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/H5BA1dotYy

Entre sus argumentos, el abogado Luis Vivanco espera que el día de la audiencia, que se llevará el día de mañana, 9 de agosto, a las 2:30 p.m. , el juez Richard Concepción Carhuancho, resuelva el pedido de la Fiscalía en estricto derecho y se dé un fallo a favor de su defendido Nicanor Boluarte.

Además, lamentó que la Fiscalía tome esa medida "inaudita" e "imposible" como una práctica común en casos emblemáticos, lo que para él es un caso preocupante.

"Parece que meter presa a una persona forma parte del proceso penal y que si no lo hacen, el caso no sirve, los fiscales se deprimen o la Fiscalía piensa que no está haciendo bien su trabajo", remarcó.