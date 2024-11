Agustín Lozano niega participación en estatutos sobre derechos televisivos: "Venía de 2015, me tocó heredarlos"

Este martes 19 de noviembre, se viene llevando a cabo la audiencia de apelación a la prisión preliminar que se le impuso al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. Por ello, el directivo tomó la palabra frente al fiscal y los magistrados para defenderse de los cargos que se le acusa entre los que se incluye lavado de activos, extorsión, entre otros.

El mandamás del fútbol peruano aseguró que nunca fue parte de la aprobación de los estatutos que se modificaron entre el 2021 y 2022 y que permitieron a la FPF concentrar los derechos de televisión de todos los clubes.

Agustín Lozano también añadió que los propios clubes que denunciaron en su momento el presunto abuso de la Federación Peruana de Fútbol permitieron la aprobación de estos estatutos que los obligó a firmar contrato con 1190 Sports.

"A mi me cuestionan sobre el tema de 1190, de los estatutos que tanto hablan. Sin embargo, esto ya venía desde el 2015, a mi me tocó heredar los estatutos de la FPF que hoy están en vigencia, que se aprobaron entre el año 2021 y 2022. Esos estatutos ya venían diseñados desde el año 2016, 2016 y 2017, incluso los clubes opositores a la FPF participaron de la elaboración de esos estatutos, yo nunca participé. Esos estatutos hoy día disponen la concentración, la venta conjunta de los derechos de TV, no es Agustín Lozano como muchos lo han querido hacer ver. Sin embargo, yo tengo que pagar esto que me ha pasado en los últimos días y que nadie va reparar este daño moral junto a toda mi familia", inició.