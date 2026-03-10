Poder Judicial declara reo contumaz a candidata de Fuerza Popular y ordena llevarla al juicio

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) declaró reo contumaz a la candidata a diputada de Fuerza Popular, Jessica Navas Sánchez, después de que no se presentara a la audiencia de inicio del juicio oral que se sigue en su contra por el presunto delito de malversación de fondos públicos.

La medida fue dictada por una jueza durante el proceso judicial relacionado con su etapa como funcionaria de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Ucayali. Según la investigación fiscal, el caso está vinculado a la ejecución de un proyecto turístico en la región amazónica.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los hechos se habrían producido durante el desarrollo del proyecto de acondicionamiento turístico del lago Yarinacocha, una iniciativa destinada a mejorar la infraestructura y los servicios turísticos en la zona.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que se realizaron compras con recursos públicos que no estaban contempladas en el presupuesto aprobado del proyecto, lo que habría generado un perjuicio económico para el Estado.

Según informó La República, el tribunal tomó la decisión de declararla reo contumaz debido a que la investigada no acudió a la audiencia judicial pese a haber sido notificada previamente.

Compras observadas en el proyecto turístico

La investigación fiscal señala que durante la ejecución del proyecto turístico se habrían adquirido varios bienes utilizando el presupuesto asignado a la iniciativa.

Entre las compras observadas por el Ministerio Público figuran:

Un bus turístico de dos niveles .

. Una camioneta 4x4 .

. Cuatro motocicletas lineales.

La Fiscalía sostiene que estas adquisiciones no formaban parte del plan original del proyecto, por lo que su compra sería irregular dentro del manejo de los fondos públicos.

El presunto uso indebido de los recursos habría ocasionado un perjuicio económico al Estado que supera los 560 mil soles.

Orden para garantizar su presencia en el juicio

Tras declarar a la candidata reo contumaz, el PJ dispuso que pueda ser ubicada y conducida por la fuerza al proceso judicial, con el objetivo de asegurar su presencia en el juicio oral.

En el sistema judicial peruano, esta medida se aplica cuando una persona citada no se presenta ante el tribunal sin una justificación válida.

El proceso continuará en la etapa de juicio oral, donde se evaluarán las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa de la investigada.

Por este caso, el Ministerio Público ha solicitado 4 años y 8 meses de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil al Estado.

La situación genera atención pública debido a que Jessica Navas Sánchez participa actualmente en el escenario electoral como candidata a diputada por Fuerza Popular, lo que coloca el proceso judicial en medio del debate político.