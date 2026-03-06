Caso 'Sobres Bomba': Vladimiro Montesinos pide que se aplique la ley de lesa humanidad en etapa final de juicio

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Vladimir Montesinos, el exasesor presidencial, reapareció este viernes 6 de marzo en el juicio oral que afronta por el caso 'Sobres Bomba' que ha ingresado a su etapa final. Durante la audiencia Montesinos pidió la aplicación de la ley de lesa humanidad.

Alegatos en juicio oral

La Tercera Sala Penal Superior Nacional retomó este viernes la audiencia de alegatos finales en el juicio oral contra Vladimiro Montesinos y el coronel en retiro Víctor Penas Sandoval, que son acusados de presuntamente orquestar una serie de ataques con artefactos explosivos enviados por correo durante el gobierno de Alberto Fujimori.

La tesis del Ministerio Público sostiene que el exasesor ordenó el envío de estos dispositivos contra personas que el régimen calificaba como opositoras o vinculadas a grupos subversivos. En ese sentido, Penas Sandoval es acusado de ser el autor material de la fabricación y logística de envíos.

Montesinos afirmó que en 1991 el Servicio de Inteligencia Nacional no tenía a su cargo la inteligencia contra terrorismo, sino que esta la producía el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas. Además, recordó que cuatro exmilitares, incluido Penas, han negado el haber recibido alguna orden de él para remitir correspondencia con explosivos.

Montesinos y la ley de lesa humanidad

Durante su participación Montesinos aseguró que los hechos no pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad porque el Tribunal Constitucional declaró constitucional la Ley 32107 que prescribe estos delitos si se cometieron antes del 2002.

"Tiene plena vigencia en el Estado, delimitando la aplicación temporal del delito de lesa humanidad a partir del 1 de julio de 2002 en adelante y no de manera retroactiva como ha estado utilizando el Ministerio Público para hechos de 1991", señaló.

Asimismo, invocó la ley 32181 que modificó el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal para fortalecer la protección del personal de la Policía Nacional del Perú en funciones, garantizando la presunción de inocencia e impidiendo la detención preliminar o prisión preventiva si usan su arma de fuego de forma reglamentaria.

Ello, en caso se le condene a prisión, se disponga que cumpla su pena en su casa o comparecencia con restricciones. Montesinos recordó que el PJ aplicó la ley permitiendo que mayores de 80 años cumplan sus penas en su domicilio o bajo reglas de conducta.

"Estando al principio de derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminado por razones proscritas por la Constitución, como un derecho fundamental, solicito al colegiado el mismo tratamiento, de ser el caso", indicó.

Es en ese sentido que Vladimiro Montesino exigió la aplicación de la ley de lesa humanidad en el caso 'Sobres Bomba', que actualmente está en la etapa final del juicio.