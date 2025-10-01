'Chibolín' reaparece en audiencia de revisión de prisión preventiva: "El millón de dólares nunca lo encontraron"

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este miércoles 1 de octubre, Andres Hurtado Grados 'Chibolín' reapareció en audiencia por el caso 'Oro' donde se le imputa junto a la fiscal superior Elizabeth Peralta el presunto delito de tráfico de influencias y lavado de activos por la devolución de 100 kilos de oro incautados para favorecer al empresario Miu Lei.

Durante la audiencia, el exconductor de televisión, ratificó la exposición de su defensa legal e indicó que "el millón de dólares nunca lo encontraron", alegando, una vez más, la cesación de prisión preventiva. Con esto, 'Chibolín' busca llevar el proceso en libertad.

'Chibolín' busca nuevamente revocar su prisión preventiva y sustituirla por una medida menos gravosa. Durante la audiencia realizada este 1 de octubre, el juez Juan Carlos Checkley hizo una revisión de esta medida preventiva con la Fiscalía y la defensa legal de Chibolín.

En la intervención de Hurtado, volvió a reiterar que él no comprende nada de juicios pero que ahora conoce el significado de "nuevos elementos de convicción" que se le pide a la Fiscalía. Justamente por ello, 'Chibolín' alega que estos no han sido presentados por la Fiscalía.

"No se deje sorprender por el fiscal porque todo lo que ha salido el día de hoy, ya salió en televisión (...) Ahora ya no es un millón de dólares porque nunca lo encontraron, nunca trajeron una prueba", indicó el acusado.

La revisión de este caso se da por el principal caso que enfrenta el exconductor: el caso 'Oro' que involucra a la fiscal superior de lavado de activos Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei. Por este acusación, Andrés Hurtado cumple una prisión preventiva por 18 meses desde octubre del año pasado.

Según la exposición fiscal, la revisión del caso, es justamente eso y no un requerimiento de los abogados de Hurtado Grados. Por ello, precisó que la cesación de la prisión preventiva "solo procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulten necesario sustituirla por una medida menos gravosa".

Por otro lado, la defensa legal de Hurtado, representada por el abogado Elio Riera, alega a los arraigos familiares que tendría Hurtado. "Mi patrocinado tiene una niña que debe ser amparada", reiteró en su pedido. Ahora, queda en manos del Poder Judicial determinar la prisión preventiva del presentador de televisión.

Busca salir de la prisión preventiva

Como se recuerda, el pasado 18 de setiembre, el juez Walther Huayllani Choquepuma del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado, ordenó la inmediata liberación de Andrés Hurtado Grados por el vencimiento del mandato de prisión preventiva.

Esta liberación se dio por el caso 'Migraciones' cuyo plazo de prisión preventiva de 9 meses venció en la fecha indicada. Sin embargo, la liberación de Hurtado no pudo ser efectiva por contar con otro pedido de prisión preventiva, la de caso 'Oro' que busca revocar.