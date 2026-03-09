Feminicidio en La Victoria: PJ ordena 7 días de detención preliminar contra José Romero Durand

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial informó que se ha dispuesto siete días de detención preliminar contra José Romero Durand por el presunto feminicidio de su esposa Beatriz Huampiri Borda.

Sujeto es investigado

A través de sus redes sociales el PJ informó que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dispuso la medida contra el investigado por el presunto delito de feminicidio.

El Ministerio Público informó, el último domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de la apertura de una investigación preliminar contra Romero por el presunto feminicidio de su esposa, quien fue hallada cercenada la tarde del sábado 7 de marzo en La Victoria.

La fiscal provincial Graciela Muñoz Escobedo, de la Quinta Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro, será quien conduzca las diligencias a fin de esclarecer el hecho, tras la detención en flagrancia del investigado.

Como parte de las acciones se ordenó la inspección técnico policial del lugar de los hechos, en conjuntos con los agentes del Departamento de Investigación Criminal de La Victoria. Además, se dispuso la visualización de las cámaras de videovigilancia de la zona, la revisión del equipo celular del detenido y la toma de declaraciones de testigos. Sumado a ello, los hijos de la pareja serán entrevistados en cámara Gesell.

Pruebas incriminatorias

Según el coronel PNP Gastón Alzamora Solorzano, jefe de la DIVOPUS Centro 2, el sujeto habría cometido el crimen el último viernes 6 de marzo, por lo que la captura del principal sospechoso se logró en tiempo récord.

Lo que incriminó al sujeto fue el olor nauseabundo proveniente del domicilio ubicada en el tercer piso de un edificio de la cuadra 201 de la avenida Bausate y Meza, en el distrito de La Victoria. Fue aprovechando la flagrancia delictiva que el personal de la comisaría de San Cosme ingresó en la vivienda donde se hallaron los restos seccionados de la víctima.

José Romero Durand habría realizado la compra de una moledora, que fue encontrado al interior del inmueble. Además, se encontró una caja de madera en donde habría buscado ocultar parte del cuerpo de la mujer.

Según indicó la autoridad policial, el presunto asesino denunció haber sido víctima de acuchillamiento, lo que da indicios de una relación tormentosa.

Es en ese sentido que el Poder Judicial a dictado 7 día de detención preliminar contra José Romero Durand por el presunto feminicidio de su esposa Beatriz Huampiri Borda.