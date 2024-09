Andrés Hurtado y su emotivo pedido en audiencia de prisión preventiva: "Me gustaría afrontar un juicio en libertad"

Andrés Hurtado afrontó este lunes la audiencia de prisión preventiva que pesa contra él, Elizabeth Peralta y Javier Miu Lei por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, lavado de activos y otros, en agravio del Estado. Por ello, el conductor hizo un emotivo pedido a las autoridades luego que la Fiscalía solicitará 18 meses de cárcel mientras afronta su juicio.

En primer lugar, el polémico personaje precisó que su última hija de nueve años depende de él por lo que solicitó que pueda afrontar su proceso en libertad. A su vez, el actor cómico aclaró que nunca pensó en fugarse en estos últimos meses ya que cuenta con arraigo laboral en Lima.

"Me gustaría, con el respeto que usted se merece, sí afrontar un juicio justo en libertad porque tengo una niña de nueve años y el colegio voy a mantenerlo en reserva porque no es un colegio común. Cuando llamo común no es porque sea de alguna jerarquía alta, sino para salvaguardar a los niños que están en ese colegio", inició.

Para finalizar, el popular 'Chibolín' aseguró que nunca se ha visto envuelto en situaciones legales de este tipo y resaltó su trayectoria televisiva. El presentador indicó que en los últimos días hubiera cumplido 10 años al frente de 'Sábado con Andrés' donde también expresó la labor social que realizaba en su espacio.

"Permítame decirle algo, yo tengo 10 años de sábado con Andrés. Hace tres semanas he cumplido 10 años de trabajo. Cuando me retiré le dije al país que me iba a retirar dos semanas para arreglar mi tema. En 33 años de carrera, esta es la primera vez que me veo envuelto en un tema serio", puntualizó.