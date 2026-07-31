Vladimir Cerrón: Tribunal Constitucional ratifica nulidad de prisión preventiva

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

TC cierra el paso a nuevas interpretaciones y ratifica nulidad de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón

El Tribunal Constitucional (TC) reafirmó el alcance de la sentencia que anuló la prisión preventiva impuesta contra el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el marco del caso "Los Dinámicos del Centro", al emitir un auto aclaratorio que ordena dejar sin efecto todas las resoluciones posteriores que mantuvieron vigente dicha medida restrictiva.

El colegiado constitucional declaró la nulidad de las resoluciones emitidas el 4 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026 , además de "todos aquellos actos y resoluciones que resulten contrarios" a la sentencia que previamente anuló la prisión preventiva. Asimismo, dispuso remitir el expediente al Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional para que dé "cumplimiento cabal" a lo resuelto por el TC.

TC precisa el alcance de su sentencia

La resolución aclaratoria surge luego de que el juzgado encargado de ejecutar la sentencia considerara que esta solo anulaba determinadas resoluciones y que otras posteriores continuaban vigentes.

Frente a ello, el abogado de Vladimir Cerrón, David Panta, en un pronunciamiento difundido a través de la cuenta de X del líder de Perú Libre, el abogado sostuvo que el TC advirtió que "su interpretación desconoce el verdadero alcance de la cosa juzgada constitucional", al considerar que si la prisión preventiva fue declarada nula, también deben desaparecer las resoluciones posteriores que únicamente la mantuvieron vigente por tratarse de actos derivados.

Asimismo, el letrado destacó otro de los fundamentos desarrollados por el máximo intérprete de la Constitución. Según indicó, el Tribunal sostiene que "la ejecución de un hábeas corpus no puede quedar condicionada a un listado cerrado de resoluciones, porque ello permitiría mantener viva la misma afectación al derecho a la libertad mediante actos posteriores", reafirmando el principio de protección efectiva de los derechos fundamentales.

ACLARACIÓN DEL TC. CASO DR. #VladimirCerron: Un juez de ejecución no puede declarar "inejecutable" una sentencia del TC.

Cuando el Sexto Juzgado sostuvo que la sentencia solo anulaba determinadas resoluciones y que otras posteriores seguían vigentes, el TC responde que esa... pic.twitter.com/UH3dC06IUB — Vladimir Cerrón (@vladimir_cerron) July 31, 2026

Mensaje al Poder Judicial

En su análisis, el abogado penalista, David Panta, señaló que el auto aclaratorio también constituye un pronunciamiento institucional dirigido al Poder Judicial respecto a la obligatoriedad de ejecutar las decisiones del Tribunal Constitucional en los términos en que fueron emitidas.

"Este auto también envía un mensaje fuerte al Poder Judicial: las sentencias del Tribunal Constitucional deben ejecutarse en sus propios términos y no pueden ser reinterpretadas de manera que neutralicen sus efectos. La autoridad de la cosa juzgada constitucional no admite que el juez de ejecución redefina el alcance del fallo", afirmó el abogado.

El Tribunal recordó además que el hábeas corpus se encuentra regido por los principios de libertad, antiformalismo y máxima celeridad, por lo que una interpretación que preserve resoluciones derivadas de una prisión preventiva previamente declarada inconstitucional resulta incompatible con la finalidad protectora de este proceso constitucional.