Pedro Castillo: TC rechaza nuevo recurso para anular su condena por el intento de golpe de Estado

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Tribunal Constitucional (TC) volvió a pronunciarse sobre los intentos legales del expresidente Pedro Castillo de revertir el proceso en su contra por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. En su más reciente resolución, los magistrados rechazaron un nuevo recurso de habeas corpus que buscaba anular las decisiones judiciales previas y ordenar su inmediata liberación.

La defensa de Castillo solicitaba que se dejaran sin efecto dos resoluciones que habían rechazado su excepción de improcedencia de acción, además de anular todo lo actuado en el proceso hasta antes de la formalización de la investigación preparatoria.

Resolución del TC.

¿Qué concluyó el TC?

El objetivo era abrir camino a su excarcelación. Sin embargo, el TC concluyó que los argumentos presentados no podían resolverse en la vía constitucional, ya que implicaban valoraciones propias de un juicio penal sobre culpabilidad o inocencia, así como la verificación de los elementos constitutivos del delito.

En ese sentido, el TC aplicó el artículo 7, inciso 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional, que establece la improcedencia de demandas cuando los cuestionamientos no guardan relación directa con la libertad individual.

TC concluyó que pedido no puede resolverse por la vía constitucional, sino judicial.

Otro aspecto relevante es que el Tribunal precisó que la situación actual de Castillo no deriva de una imputación por rebelión, sino de una condena firme en primera instancia por conspiración para la rebelión, lo que refuerza la improcedencia del habeas corpus, dado que la restricción de su libertad responde a una condena vigente y no a una medida preventiva.

La sentencia fue suscrita por el presidente del TC, Helder Domínguez Haro, junto a los magistrados Luz Pacheco Zerga, Francisco Morales Saravia, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich. Los tribunos Gustavo Gutiérrez Ticse y Pedro Hernández Chávez emitieron votos singulares, proponiendo que el caso se vea en audiencia pública.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Tribunal Constitucional declaró improcedente el recurso planteado por la defensa del expresidente Pedro Castillo para anular la condena de 11 años y cinco meses por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.



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Más de 10 intentos sin éxito

La actual decisión del TC se suma a lo ocurrido pocos días atrás, cuando la Comisión de Gracias Presidenciales cerró el último camino legal que le quedaba al exmandatario para salir de prisión por la vía del indulto o la gracia presidencial.

El organismo en cuestión declaró improcedente también la única solicitud que permanecía en evaluación, confirmando que no se cumplían los requisitos constitucionales para aplicar esa figura. Con ello, se acumulaban 17 solicitudes presentadas en total, de las cuales ninguna prosperó, lo que, de momento, deja al mandatario sin mayores recursos inmediatos.

Con una condena vigente por conspiración para la rebelión y sin posibilidad de indulto o gracia presidencial, la permanencia de Pedro Castilllo en Barbadillo se mantiene firme.