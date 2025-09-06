Atentado en Trujillo: Fiscalía inicia investigación preliminar contra presuntos implicados en ataque explosivo

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público inició investigación preliminar contra cuatro personas y los que resulten responsables del delito de extorsión agravada, tras la detonación de explosivo en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo.

Investigan a implicados en ataque explosivo en Las Quintanas

A través de sus redes sociales, la entidad informó que la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo investigará a Everet Quintero, Nilton Ravello, Fabrizzio Leyton, Juan Valencia y los que resulten responsables del atentado que causó gran conmoción y preocupación de la ciudadanía la noche del último jueves, 4 de septiembre, precisamente en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu, en la Urb. Las Quintanas.

El caso está a cargo del fiscal Shano Cuizano Valencia, quien informó que también inició investigación preliminar contra Fabrizzio Leyton por el delito de tenencia de materiales y residuos peligrosos.

"Fiscales investigan detonación de explosivo en urbanización Las Quintanas, en Trujillo", se lee en el comunicado de la cuenta de X de la Fiscalía.

Piden antecedentes policiales de detenidos

Asimismo, dispuso que personal policial de la División de Secuestros y Extorsiones de Trujillo tome las declaraciones a los detenidos, testigos y agraviados. A su vez, la Fiscalía realizará la visualización de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de la zona y recabarán los antecedentes policiales de los detenidos, entre otras diligencias urgentes e inaplazables.

🚨#LoÚltimo | Tras la detonación de un explosivo en la urbanización Las Quintanas, que dejó varias personas heridas, la Fiscalía Penal de Trujillo inició investigación preliminar contra Everet Quintero, Nilton Ravello, Fabrizzio Leyton, Juan Valencia y los que resulten... pic.twitter.com/uyiwNz94ma — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 5, 2025

Atentado con dinamita en Trujillo

El norte del país se convirtió, una vez más, en la escena de un terrible suceso. Durante el último jueves, una fuerte detonación estremeció gran parte de la ciudad de Trujillo, causando alarma en diversos distritos.

Lo que inicialmente se percibió como un estruendo lejano, pronto se confirmó como un nuevo atentado con dinamita en la urbanización Las Quintanas: ¡detonaron un explosivo en la fachada de una vivienda de tres pisos!

La onda expansiva provocó que la estructura quedara seriamente dañada y alcanzó a varias calles de la zona. Un total de 30 viviendas resultaron destruidas y 11 personas quedaron heridos. Este suceso ocurre a solo un mes del ataque registrado en la avenida Perú de la "Ciudad de la Eterna Primavera".

¿Cuál sería el móvil del ataque? Pues bien, tras las primeras diligencias, en diálogo con Exitosa, el jefe policial de La Libertad, general PNP Guillermo Llerena, indicó que dicho acto criminal en Las Quintanas está relacionado con organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal. Según agregó, la dueña del recinto afectado es una fémina dedicada a la minería en la zona de Pataz.

"Lo que nosotros manejamos es que este es un tema netamente de venganza y corresponde a un efecto 'Pataz' porque desde el mes de marzo las Fuerzas del orden han tomado el control y están recuperando el terreno que anteriormente lo tenían las organizaciones criminales que se dedican al 'chalequeo' de personas que realizan actividades mineras", señaló.

De esta manera, se reveló que la Fiscalía inició investigación a cuatro personas por el presunto delito de extorsión agravada tras el reciente atentado en Trujillo, precisamente en una vivienda de la urbanización Las Quintanas.