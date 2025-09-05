Atentado en Trujillo está relacionado con organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, según la PNP

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, el jefe policial de La Libertad, general PNP Guillermo Llerena, se pronunció sobre el reciente atentado con explosivos en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo. Sobre ello, indicó que dicho acto criminal está relacionado con organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.

"Venganza" por parte de organizaciones criminales

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el general PNP brindó detalles sobre el hecho ocurrido durante horas de la noche del último jueves 4 de septiembre. Según indicó, la dueña del recinto afectado es una fémina dedicada a la minería en la zona de Pataz.

"Lo que nosotros manejamos es que este es un tema netamente de venganza y corresponde a un efecto 'Pataz' porque desde el mes de marzo las Fuerzas del orden han tomado el control y están recuperando el terreno que anteriormente lo tenían las organizaciones criminales que se dedican al 'chalequeo' de personas que realizan actividades mineras", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Llerena indicó que los sujetos que fueron detenidos por estar presuntamente implicados en dicho acto criminal, confesaron haber sido los responsables. Además, narraron que fueron reclutados por una persona de apelativo 'El Pelado'; asimismo, brindaron ubicaciones y más detalles que llevaron a la captura de dicho sujeto, quien responde al nombre de Fabricio Manuel Leyton Gutiérrez.

Detenidos pertenecen a banda relacionada a 'Los Pulpos'

En tal sentido, se conoció que los detenidos pertenecen a la organización criminal denominada 'Los Cachacos del Sobrino', pertenecientes a la facción de 'Los Pulpos de Trujillo'. Es así que, la Policía Nacional maneja la hipótesis de que se trata de un tema "netamente de venganza", el cual corresponde al 'efecto Pataz'.

Esto se debe a las acciones que las Fuerzas del Orden realizan en la zona de Pataz, en donde han recuperado territorios que lideraban organizaciones criminales que se dedicaban al 'chalequeo' de personas dedicadas a actividades mineras.

"Como hay un tema de discusión en la zona de Pataz por lo que es cobro de cupos, ellos ya no pueden cometer sus actos de venganza en estas zonas y lo que hacen es bajar a Trujillo", detalló.

Sobre captura de implicados

Según explicó el general PNP, tras realizar el atentado, los responsables intentaron huir a bordo de una moto lineal, sin embargo, esta no pudo continuar su rumbo, por lo que fueron retenidos por dos agentes de serenazgo de la Municipalidad de Trujillo. Luego de ello, personal de la Unidad de Emergencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino y los detuvo, trasladándolos a la sede de la Dirincri San Andrés.

Al respecto, indicó que autoridades realizaron las diligencias correspondientes, por lo que al revisar las cámaras de seguridad de la zona, evidenciaron que la persona que dejó en explosivo en la vivienda ubicada en la urbanización Las Quintanas, luego corre hacia la motocicleta que intervinieron los serenos.

"En el momento en donde se hace la entrevista, él confiesa la participación de este hecho y fueron detenidos en flagrancia el ciudadano Milton Isaías Ravelo Ramos (19), alias 'Negro', y el ciudadano de nacionalidad venezolana Eber Quinteros Monasterio, de nacionalidad venezolana", indicó.

De esta manera, el jefe policial de La Libertad, general PNP Guillermo Llerena, señaló que el atentado en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, se trataría de una "venganza" por parte de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.