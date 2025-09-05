Explosión con dinamita en Trujillo deja 30 viviendas destruidas y 11 heridos en Las Quintanas

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La noche de este miércoles, alrededor de las 10:45 p.m., una fuerte detonación estremeció gran parte de la ciudad de Trujillo, causando alarma en diversos distritos. Lo que inicialmente se percibió como un estruendo lejano, pronto se confirmó como un nuevo atentado con dinamita en la urbanización Las Quintanas.

De acuerdo con los primeros reportes, el explosivo fue detonado en la fachada de una vivienda de tres pisos, la cual, según información a la que accedió Exitosa, se encontraba abandonada desde hace más de 15 días.

La onda expansiva provocó que la estructura quedara seriamente dañada y alcanzó a varias calles de la zona. Un total de 30 viviendas resultaron destruidas y otras dos quedaron afectadas directamente por la detonación.

Los vecinos relataron que la potencia de la explosión se sintió en distintos sectores de la ciudad y generó escenas de pánico, con familias que salieron de sus casas en busca de refugio.

Bomberos y agentes de la Policía Nacional llegaron rápidamente al lugar para sofocar pequeños incendios, retirar escombros y verificar si había personas atrapadas.

El saldo humano fue de 11 personas heridas, entre ellas un joven de 17 años que debió ser trasladado al Hospital de Trujillo debido a la gravedad de sus lesiones.

Defensa Civil anunció que se encuentra evaluando la entrega de bonos de apoyo a los damnificados que perdieron sus viviendas tras el estallido.

Presunto trasfondo vinculado a la minería ilegal

Según información preliminar, los dueños de la vivienda atacada estarían relacionados con actividades de minería ilegal, lo que habría motivado la colocación del artefacto explosivo. Las autoridades investigan si este atentado responde a disputas vinculadas con organizaciones criminales que operan en la región.

Este ataque guarda similitudes con el ocurrido el pasado 14 de agosto en la avenida Perú, también en Trujillo, donde otro explosivo dañó más de 20 viviendas, dejó varios heridos y provocó un corte masivo de energía eléctrica.

Los especialistas advierten que la modalidad de estos atentados está generando un clima de inseguridad en la ciudad, que en los últimos meses ha sido escenario de constantes hechos violentos.

"No hay mano dura. Las leyes son muy blandas. Esto es un tema de terrorismo, no es un tema de delincuencia común. Para los extorsionadores esto es un tema muy latente, nos pone en riesgo a todos los vecinos de Trujillo", declaró el dueño de una de las viviendas destrozadas.

Capturan a los presuntos responsables

Gracias al sistema de videovigilancia de la municipalidad, dos sujetos fueron captados colocando el artefacto explosivo en la fachada de la vivienda atacada. Tras activar el detonante, se les observó huir rápidamente de la zona.

Agentes de Serenazgo de Trujillo iniciaron un operativo inmediato y lograron interceptar a los presuntos responsables a la altura del grifo Primax. Los detenidos fueron entregados a la Policía Nacional del Perú, que quedó a cargo de las diligencias correspondientes.

El atentado en Las Quintanas vuelve a poner en evidencia la grave situación de inseguridad en Trujillo, donde las bandas criminales utilizan explosivos como método de amedrentamiento y ajuste de cuentas.