Atentado en Trujillo: PNP captura a tercer implicado en la explosión con dinamita en Las Quintanas

05/09/2025

El Ministerio del Interior, a través de su cuenta oficial de X, dio a conocer qu la Policía Nacional del Perú detuvo a un tercer sujeto que estaría aparentemente implicado en la detonación de una carga explosiva dejada en el frontis de una vivienda en Trujillo, La Libertad.

Investigaciones por atentado avanzan

Como se recuerda, en las primeras horas del ataque, la PNP se movilizó logrando la captura de dos sujetos que habían sido atrapados colocando el artefacto explosiva en la fachada de la viviend atacada, ubicada frente al parque Perpetuo Socorro, en la urbanización Las Quintanas. Uno de los detenidos es de nacionalidad venezolana, quien confesó que habría recibido el pago de 200 soles para detonar el dispositivo explosivo en la zona ahora afectada.

Además, en horas de la mañana las autoridades informaron que lograron la captura de una tercera persona presuntamente implicada en el hecho. Ello se logró gracias a la confesión del crimen por parte de uno de los primeros detenidos.

En el comunicado de la cartera del Interior, indicaron que efectivos de investigación criminal e inteligencia continuan llevando a cabo sus labores para esclarecer el caso.

Cabe señalar, que la PNP aseguró que el transcurso de la mañana el jefe de la Región Policial La Libertad, el general Guillermo Llerena, brindará más detalles sobre este nuevo atentado que ha sorprendido a los ciudadanos de Trujillo.

Noticia en desarrollo...