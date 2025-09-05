Dueño de la casa dinamitada en Trujillo cuenta los detalles del ataque: "La extorsión fue hacia mi persona"

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Tras el segundo ataque con dinamita en la ciudad de Trujillo en menos de un mes, el principal agraviado decidió romper su silencio y denunciar el atentado en su contra.

Dueño de la casa dinamitada en Trujillo contó detalles del ataque

Roy La Rosa Toro Sánchez, ingeniero de minas y dueño de la vivienda donde se perpetuó la detonación contra el inmueble ubicado en la urbanización Las Quintanas, decidió exponer su situación a los medios televisivos.

"He visto muchos medios que dicen que es porque nosotros nos dedicamos a la minería ilegal, lo cual no es cierto. Nosotros cumplimos con todos los documentos requeridos por el Estado. En todo caso, la extorsión fue hacia mi persona", señaló.

En declaraciones para Latina, La Rosa Toro contó que durante 20 años su familia se dedica a la minería, sin embargo, niega tajantemente que él o sus allegados estén relacionados con la minería ilegal y que la detonación sea por este motivo. Indica, además, que se encuentra en proceso de formalización.

El ingeniero contó que hace pocos días, el pasado 1 de setiembre, la empresa familiar de la que forma parte fue atacada por parte de mineros que intentaban ingresar al predio y tomarlo ilegalmente. Tras ser alertado, se dirigió hacia el lugar donde fue recibido a balazos, por lo que decidió sentar una denuncia policial y alertar a los efectivos para que les brinde ayuda.

Tras diligencias burocráticas, personal de las Fuerzas Armadas junto con la Policía Nacional del Perú (PNP) ingresaron junto con La Rosa Toro y se percataron que los intrusos habían taponeado la mina quitando el 50% de su labor minera. El ingeniero de minas señaló directamente como responsable a la mina La Poderosa.

Relación de la mina con el ataque contra casa en Trujillo

Según el relato de Roy La Rosa Toro Sánchez, cuenta que cuando parte de las Fuerzas Armadas decidieron ingresar al socavón, hasta el momento tomado, treinta minutos antes de que las autoridades ingresen sucedió la fuerte detonación a su vivienda, señalándola como una relación entre ambos casos. Ante la explosión, el ingeniero decidió desistir del ataque por temor a daño contra sus familiares.

Tras el ataque, señala que ha realizado las investigaciones e indica que el material explosivo usado habría sido brindado por la empresa a la que incrimina de otorgar las dinamitas a contratistas que apoyan con supuesta seguridad. Además, cuenta que el explosivo hallado dentro de la conocida empresa cuenta con explosivo regulado por ANFO que solo puede ser solicitado por este.

El relato del dueño de la casa del atentado en Trujillo contó para un medio de noticias los detalles de la fuerte detonación que dejó 30 viviendas destruidas y más de 11 heridos.