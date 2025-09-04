Betssy Chávez dejó el penal de Chorrillos: Expremier seguirá internada en clínica Cayetano Heredia

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

De manera oficial, Bettsy Chávez ha recuperado su libertad. A pesar de seguir internada en la clínica Cayetano Heredia, la expremier recibió la visita de autoridades del INPE para que firmara los documentos que confirman su salida del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Seguirá observada en clínica

A través de su cuenta de X, el congresista Roberto Sánchez, que llegó hasta el centro médico en San Martín de Porres, mostró las primeras imágenes de la investigada por rebelión. "¡Betssy Chávez en libertad! ¡Se hizo justicia compañera!", reza la publicación del parlamentario de Juntos por el Perú.

En las fotografías, se aprecia a la expremier junto al legislador, así como otras capturas donde aparece su abogado Raúl Noblecilla y agentes del INPE. Estos últimos arribaron hasta la habitación donde fue internada para que suscriba la documentación que certifica su puesta en libertad.

Cabe precisar que Chávez Chino fue trasladada a la clínica Cayetano Heredia por el deterioro físico en el que se encontraba. La política de 36 años inició una huelga de hambre seca desde el 19 de agosto pasado, en reclamo de los malos tratos que habría estado recibiendo por parte de otras internas de la cárcel chorrillana.

En el certificado de libertad de la abogada, se precisa que el egreso es una orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, mediante el documento 39-2022, del proceso 39-2022. Su ingreso se dio el 21 de junio del 2023, por lo que estuvo recluida por 806 días.

El documento del INPE

PJ evaluará su vuelta a prisión

A pesar de que se cumplió con la orden de excarcelación que dictó el Tribunal Constitucional (TC), en la tarde del 4 de setiembre el Poder Judicial ha convocado a una audiencia para evaluar la prolongación de su prisión preventiva. La sesión virtual está programada para este viernes.

Para esto, deberán presentarse el representante del Ministerio Público y la defensa técnica de la expremier. La cita está pactada para las 3.00 de la tarde. Cabe resaltar que su salida se dio gracias a un habeas corpus, luego de que la Fiscalía no haya presentado a tiempo el pedido de extensión de su encarcelamiento provisional.

De esta forma, Betssy Chávez Chino abandonó oficialmente el penal de Chorrillos, luego de que firmara la documentación correspondiente del INPE. No obstante, por su agravado estado de salud, seguirá internada en la clínica Cayetano Heredia, mientras espera conocer si no volverá a prisión si procede la audiencia de prolongación.