Carlo Acutis será canonizado: Mira EN VIVO la ceremonia del "santo millennial" oficiada por el papa León XIV

06/09/2025

La ceremonia de Carlo Acutis, catalogado como el 'influencer de Dios', será canonizado en una ceremonia que marcará la historia de la Iglesia católicca al proclamar al primes santo joven considerado "milenial". El evento se realizará el domingo 7 de septiembre en el Vaticano y contará con la dirección del papa León XIV, conoce cómo y a que hora ver la transmisión de este acto.

¿Cómo ver el rito de la canonización?

La Santa Misa con el rito de canonización se celebrará a las 10:00 a.m. en el Vaticano, mientras que en el Perú se podrá seguir desde las 03:00 a. m. a través de su señal internacional disponible en YouTube EWTN Español que transmitirá la ceremonia en vivo y en simultaneo para los fieles del todo el mundo.

EWTN ha confirmado que las familias peruanas podrán participar de este histórico evento desde sus hogares, además se tendrá acceso a una retransmisión especial en diferido a la 1:00 p. m. para aquellos que no hayan podido seguir el primero, con horarios adaptados para los países.

La transmisión global dará inicio a las 1:45 a. m. en México y Centroamérica, 2:45 a. m. en Perú, Colombia, Ecuador y Panamás, 3:45 a. m. en Venezuela, Bolivia y Chile, 4:45 a. m. en Argentina, Uruguay y Paraguay, mientras que en España será a las 9:45 a. m.

Asímismo se programaron espacios especiales antes y después de la canonización. El sábado 6 de septiembre, EWTN publicó un especial sobre lla vida y canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati que se repetirá el domingo 7 de septiembre a la 1:00 a. m.

¿Camino a la canonización?

La historia de Carlo Acutis ha inspirado a miles de jóvenes por su gran cercanía con Dios por medio de la cultura digital. Él fue el creador de un sitio web dedicado a los milagros eucaríticos, en donde promovía el uso positivo de la tecnología y el servicio a los más necesitados.

En la ceremonia que se llevará a cabo, el papa León XIV proclamará la salidad de Acutis como de Pier Giorgio Frassati, un joven italiano conocido por su compromiso social y caritativo en el sigo XX. Ambos pasarán a formar parte del santoral católico, por ello, el domingo 7 de septiembre, la cadena ofrecerá otros programas centrados en la espiritualidad de los nuevos santos.

Con este acto, la Iglesia reconocerá públicamente el testimonio de fe de las nuevas generaciones y resalta la vigencia de la santidad en el mundo conteporaneo. De esta manera, este domingo 7 de septiembre, el papa León XIV canonizará a Carlo Acutis en un ceremonia que se transmitirá a la 3:00 a. m. por el canal de YouTube EWNT Español.