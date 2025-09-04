Betssy Chávez: PJ convoca audiencia para debatir prolongación de su prisión preventiva

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Giro en torno a la decisión del Tribunal Constitucional que ordenó la excarcelación de Betssy Chávez. Para el viernes 5 de setiembre, el Poder Judicial convocó a una audiencia en la que se debatirá si se extiende la estadía en la cárcel de la expremier, investigada por el delito de rebelión.

Fiscales convocados

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, manifestó en un expediente la decisión de llamar a los fiscales y abogados defensores del caso. La cita está pactada para este viernes en la tarde, en una sesión que será virtual.

"Convocar para el 5 de setiembre del 2025 a las 15.00 horas la realización de la audiencia de prolongación de plazo de la prisión preventiva, requerida por el Fiscal Supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos contra la procesada Bettsy Chávez Chino", indica el documento.

Para la audiencia virtual, se ha pedido que estén presentes de forma obligatoria el representante del Ministerio Público y la defensa técnica de la acusada. Ambos deberán brindar su correo electrónico y su número de contacto en un plazo máximo de 24 horas tras haberse emitido el oficio.

"Siendo que en caso de imposibilidad de conexión virtual de la citada procesada, su derecho de defensa se encuentra debidamente garantizado al ser representado por su abogado defensor particular", precisa el expediente.

Bettsy Chávez deja la prisión

El último miércoles 3 de setiembre, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó que la expremier investigada por rebelión abandone el penal Anexo Mujeres de Chorrillos. Esto luego de que declarara fundada el habeas corpus que presentó su defensa para revocar la prisión preventiva en su contra.

Haciendo caso a esta ordenanza, el INPE procedió a cumplir con la excarcelación de Chávez Chino. Así lo manifestó en sus redes sociales, mientras la política de izquierda se encuentra en una clínica por su agravado estado de salud.

"El INPE, en cumplimiento de lo dispuesto por el Poder Judicial, procederá a ejecutar la excarcelación de la interna Betssy Chávez Chino", manifiesta el comunicado de la entidad penitenciaria.

De esta forma, la salida de Betssy Chávez no está garantizada, luego de que el Poder Judicial convocará a una audiencia para debatir la prolongación de su prisión preventiva. Esto se da luego de que el TC ordenó su excarcelación, luego de que el Ministerio Público no presentó a tiempo el requerimiento de ampliación.