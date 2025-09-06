Chofer que atropelló a Furrey es puesto en libertad tras permanecer dos meses en prisión preventiva

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pablo Castillo Ticerán, chofer que atropelló al creador de contenido Antonio Crespo Galan, conocido como Furrey, obtuvo su libertad tras permanecer dos meses en prisión preventiva, en el penal de Lurigancho.

Chofer que atropelló a Furrey queda libre

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima revocó la medida que se le impuso luego de atropellar, el pasado 9 de julio de 2025, al integrante del programa de YouTube 'Habla Good', después que concluyera que no se cumplen los presupuestos para mantenerlo encarcelado.

Ahora, el conductor afrontará el proceso judicial en libertad y en su lugar, el tribunal dictó comparecencia con restricciones y el pago de una caución de 20 mil soles. Por su parte, el streamer continúa un proceso de recuperación tras permanecer hospitalizado en UCI.

El chofer se pronuncia

En declaraciones a un medio televisivo, posteriormente a ser puesto en libertad, Castillo Ticerán expresó estar contento por estar libre y agradeció a su bogado y a su familia.

"He estado detenido injustamente y felizmente justo hoy día ya he podido lograr mi libertad gracias a mi esposa, a toda mi familia que siempre me han apoyado. A mi abogado que realmente siempre ha estado a mi lado", manifestó a Panamericana.

Al ser consultado por cómo ha sido todo el proceso en el que estuvo privado de su libertad, el conductor respondió: "Realmente ha sido una pesadilla, no le deseo a nadie este mal momento y esta pesadilla que he pasado durante dos meses".

En otro momento, indicó que la reflexión única que tiene al estar involucrado en este hecho es que tiene "una buena familia" que siempre le brindó su apoyo. "Siempre han creído en mí, siempre ha estado a mi lado acompañándome", agregó.

El abogado del conductor se pronuncia

Por su parte, el abogado de Pablo Castillo Ticerán, Raúl Sotelo, en diálogo con la prensa indicó que su patrocinado fue puesto en libertad luego que dos pericias demostraran que era inocente."Dos peritos han descartado que mi patrocinado se haya pasado la luz roja", declaró a la prensa.

Además, el letrado lamentó lo exresado por el streamer Furrey tras aparecer en 'Habla Good' y minimizar el accidente de tránsito.

De esta manera, Pablo Castillo Ticerán, chofer que atropelló al creador de contenido Antonio Crespo Galan, conocido como Furrey, obtuvo su libertad tras permanecer dos meses en prisión preventiva, en el penal de Lurigancho. Ahora afrontará el proceso judicial en libertad.