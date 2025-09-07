RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Criticaron acción de exfiscal

Caso Repsol: Ministerio Público denunciará a fiscal que se encargaba de la investigación del derrame de petroleo

La Fiscalía informó que denunciarán al fiscal que se encargaba del caso Repsol por realizar un acuerdo "sin sustento". Tras cesar su designación presentaron un recurso de nulidad a este acuerdo.

Fiscalía denunciará a exfiscal que veía caso Repsol
Fiscalía denunciará a exfiscal que veía caso Repsol Composición Exitosa

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 07/09/2025

Síguenos en Google News Google News

La Fiscalía en Materia Ambiental presentará acciones legales contra el entonces fiscal encargado del caso, Ariel Tapia Gómez, y el procurador público Julio César Guzmán Mendoza, por un acuerdo con la empresa Repsol por el derrame de petroleo el 15 de enero del 2022. 

Fiscalía presentó recurso de nulidad

A través de un video publicado en las redes sociales del Ministerio Público, el coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), Frank Almanza Altamirano, informó que presentaron un recurso de nulidad contra la decisión del Poder Judicial que aprobó un principio de oportunidad a favor de Repsol por el derrame de 11 853 barriles de petróleo. 

La medida se da, debido a que el acuerdo vulnera los presupuestos legales y no consideró la magnitud del desastre, por lo que se debe investigar como contaminación ambiental dolosa. Almanza cuestionó la forma en que se tramitó el caso Repsol. En ese sentido, recordó la actuación del fiscal que se encargaba de dirigir el caso, Ariel Tapia Gómez.

"El 4 de septiembre del 2025, la FEMA Lima Noroeste presentó un recurso de nulidad debido a que el entonces fiscal Ariel Tapia Gómez, sin haber readecuado el tipo penal de contaminación ambiental de dolosa a culposa, solicitó la aprobación de un principio de oportunidad con la empresa investigada. Dicho pedido fue aprobado el 29 de agosto del 2025 por el Poder Judicial", manifestó. 

Agregó que la Fiscalía, el mismo 29 de agosto, dio por concluida la designación de Tapia Gómez, luego de que la coordinación nacional de la FEMA alertara las inconsistencias y "falta de sustento del acuerdo" que "ordena a los responsables de los daños ocasionados en la costa peruana el pago de una indemnización que se considera insuficiente". 

Procuradoría Ad Hoc: Procurador adjunto Carlos Fernández asume defensa del Estado en caso Lava Jato
Lee también

Procuradoría Ad Hoc: Procurador adjunto Carlos Fernández asume defensa del Estado en caso Lava Jato

Por ello, en el recurso de nulidad se sostiene que no se respetó las imputaciones originales y se vulneró presupuestos legales. Entre ellas "no se contempló que el derrame ocacionó una afectación masiva al ecosistema, áreas naturales protegidas y a miles de personas". 

Fiscalía denuncia a exfiscal encargado del caso

Tras el cese de Ariel Tapia, desde el 1 de septiembre la fiscal adjunta provincial Tamara González Valdeón asumió el despacho de la FEMA Lima Noreste, que tiene a cargo el caso Repsol. Como primera acción fiscal, la magistrada presentó el recurso de nulidad el 5 de septiembre. 

Atentado en Trujillo: Fiscalía inicia investigación preliminar contra presuntos implicados en ataque explosivo
Lee también

Atentado en Trujillo: Fiscalía inicia investigación preliminar contra presuntos implicados en ataque explosivo

"Este caso debe ser investigado como contaminación ambiental dolosa debido a la magnitud del desastre (...) Por esta razón, se tomarán además las acciones legales correspondientes contra el ahora exfiscal Ariel Tapia Gómez y el procurador público Julio César Guzmán Mendoza, quienes celebraron ese acuerdo cuestionado", informó. 

De esta manera, la Fiscalía anunció que tomará medidas legales contra el exfiscal Ariel Tapia, quien se tenía a su cargo el caso Repsol, por generar un acuerdo que no tiene sustento. 

OCDE advierte falta de protección a fiscales anticorrupción en Perú y exige medidas inmediatas
Lee también

OCDE advierte falta de protección a fiscales anticorrupción en Perú y exige medidas inmediatas

Temas relacionados Ariel Tapia Gómez Caso Repsol Derrame de petróleo Fiscalía

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA