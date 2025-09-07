Caso Repsol: Ministerio Público denunciará a fiscal que se encargaba de la investigación del derrame de petroleo

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía en Materia Ambiental presentará acciones legales contra el entonces fiscal encargado del caso, Ariel Tapia Gómez, y el procurador público Julio César Guzmán Mendoza, por un acuerdo con la empresa Repsol por el derrame de petroleo el 15 de enero del 2022.

Fiscalía presentó recurso de nulidad

A través de un video publicado en las redes sociales del Ministerio Público, el coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), Frank Almanza Altamirano, informó que presentaron un recurso de nulidad contra la decisión del Poder Judicial que aprobó un principio de oportunidad a favor de Repsol por el derrame de 11 853 barriles de petróleo.

La medida se da, debido a que el acuerdo vulnera los presupuestos legales y no consideró la magnitud del desastre, por lo que se debe investigar como contaminación ambiental dolosa. Almanza cuestionó la forma en que se tramitó el caso Repsol. En ese sentido, recordó la actuación del fiscal que se encargaba de dirigir el caso, Ariel Tapia Gómez.

"El 4 de septiembre del 2025, la FEMA Lima Noroeste presentó un recurso de nulidad debido a que el entonces fiscal Ariel Tapia Gómez, sin haber readecuado el tipo penal de contaminación ambiental de dolosa a culposa, solicitó la aprobación de un principio de oportunidad con la empresa investigada. Dicho pedido fue aprobado el 29 de agosto del 2025 por el Poder Judicial", manifestó.

Agregó que la Fiscalía, el mismo 29 de agosto, dio por concluida la designación de Tapia Gómez, luego de que la coordinación nacional de la FEMA alertara las inconsistencias y "falta de sustento del acuerdo" que "ordena a los responsables de los daños ocasionados en la costa peruana el pago de una indemnización que se considera insuficiente".

Por ello, en el recurso de nulidad se sostiene que no se respetó las imputaciones originales y se vulneró presupuestos legales. Entre ellas "no se contempló que el derrame ocacionó una afectación masiva al ecosistema, áreas naturales protegidas y a miles de personas".

Fiscalía denuncia a exfiscal encargado del caso

Tras el cese de Ariel Tapia, desde el 1 de septiembre la fiscal adjunta provincial Tamara González Valdeón asumió el despacho de la FEMA Lima Noreste, que tiene a cargo el caso Repsol. Como primera acción fiscal, la magistrada presentó el recurso de nulidad el 5 de septiembre.

"Este caso debe ser investigado como contaminación ambiental dolosa debido a la magnitud del desastre (...) Por esta razón, se tomarán además las acciones legales correspondientes contra el ahora exfiscal Ariel Tapia Gómez y el procurador público Julio César Guzmán Mendoza, quienes celebraron ese acuerdo cuestionado", informó.

De esta manera, la Fiscalía anunció que tomará medidas legales contra el exfiscal Ariel Tapia, quien se tenía a su cargo el caso Repsol, por generar un acuerdo que no tiene sustento.