Daniel Urresti busca anular condena por caso Bustíos: "Hay un inocente que merece su libertad"

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Daniel Urresti, quien actualmente está cumpliendo una condena de 12 años por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, busca revertir el fallo que lo mantiene tras las rejas. Este jueves 5 de septiembre, se conoció que el exministro se acogerá a la Ley 32107, norma que prescribe delitos de lesa humanidad, para anular su condena a fin de salir en libertad.

Al respecto, en entrevista con Exitosa, el abogado de Daniel Urresti, Miguel Ángel Soria, reiteró que su patrocinado, condenado por el asesinato de Hugo Bustíos, es inocente. Por tal motivo, ha presentado una serie de recursos legales para que el exministro obtenga su libertad.

A Urresti no le aplicó la ley de amnistía

En un primer momento, el letrado Miguel Ángel Soria acalaró que no se ha solicitado que a su defendido se le aplique la ley de amnistía debido a que los supuestos de esta "no le alcanzan o no le benefician".

Por el contrario, indicó que los beneficiados son aquellos procesados por presuntas violaciones de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Además, que establece una amnistía humanitaria a personas que han sido condenadas y que tengan más de 80 años. "El general Urresti acaba de cumplir 79 años y él es una persona que injustamente ha sido condenada en el caso Bustíos", recalcó.

Sin embargo, manifestó que sí han solicitado, al Poder Judicial, la aplicación de la Ley 32107 a través de la cual buscarán que "se respete el principio de legalidad, que el general Urresti salga en libertad".

Abogado afirma que condena es injusta y arbitraria

En otro momento, Miguel Ángel Soria calificó de "injusta y arbitaria" la condena que recae sobre Urresti. Además, aseguró que el caso en torno al periodista ya tenía una condena previa. "El caso Bustíos nunca ha estado en impunidad porque el caso Bustíos ya tiene una condena antes de que se condenara al general Urresti, contra dos militares", agregó.

Al ser consultado sobre qué acciones realizará para la excarcelación de Daniel Urresti detalló que tiene el recurso de nulidad para aplicar la Ley 32107, han interpuesto un hábeas corpus contra el juez Libman, de primera instancia. "Hay un inocente que merece su libertad", puntualizó.

De esta manera, el abogado de Daniel Urresti, Miguel Ángel Soria, reiteró que su patrocinado, condenado por el asesinato de Hugo Bustíos, es inocente. Por tal motivo, ha presentado una serie de recursos legales para que el exministro obtenga su libertad.